Rudolf Schuster 85 éves

Schuster 1934. január 4-én született Mecenzéfen. 1960-tól a Kerületi Mezőgazdasági Tervhivatalban dolgozott, majd a Szlovák Tudományos Akadémia (SAV) Hidrológiai és Hidraulikai intézetének munkatársa volt. 1974-től a Kassai Nemzeti Bizottság munkatársa volt, Kassa polgármesteri posztját először 1983 és 1986 között töltötte be. 1986-ban parlamenti képviselővé választották, 1990 és 1992 között Csehszlovákia kanadai nagykövete volt. 1994-ben másodszor is Kassa polgármesterévé választották, és a négy évvel későbbi helyhatósági választásokat is megnyerte, azonban 1999. június 15-én lemondott posztjáról. 1964től 1990-ig a Szlovák Kommunista Párt tagja volt. 1999-ben Szlovákia köztársasági elnökévé választották. A pozíciót 2004. június 15-ig töltötte be. Rudolf Schuster több mint harminc könyvet írt, de számos rádiójáték, forgatókönyv és dokumentumfilm is fűződik a nevéhez.

Szabadidejében az írás, a sport és az utazás mellett a gyűjtőszenvedélynek hódol, elsősorban képeket, régiségeket és a fényképészettel, illetve a filmművészettel kapcsolatos régi tárgyakat gyűjt. Mecenzéfen 2001-ben magán filmmúzeumot alapított. Felesége, Irena 2008. május 24-én elhunyt. Házasságukból két gyerek született. Rudolf Schuster a szlovák nyelv mellett magyarul, oroszul, angolul és németül is beszél.