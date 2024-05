Schuster: Szlovákiának az Európai Unióban van a helye

Schuster szerint az akkori német köztársasági elnök, Johannes Rau, akivel Schuster jó személyes kapcsolatokat ápolt, Günter Verheugen bővítési biztoson keresztül segítette Szlovákiát az EU-hoz való csatlakozásban. Hozzátette, hogy bár a feltételek szigorúak voltak, Verheugen segítőkész volt. „Nem mintha eltűrte volna, hogy ne tartsuk be a szabályokat, de mindig megsúgta nekünk, hogy hol hibázunk” – tette hozzá. Felidézte, hogy a NATO-csatlakozás nélkül Szlovákia nem is lehetne EU-tag.

A V4-eken belüli együttműködést szintén fontosnak tartja. „Egységesek voltunk, együttműködtünk. Felkészültünk arra, hogyan fog működni, ha nem lesznek határok közöttünk. Nagyobb szavunk volt, amikor szorosan együttműködtünk” – zárta, hozzátéve, hogy egymást is támogatták.

A Szlovákia EU-csatlakozásáról szóló népszavazást Schuster 2003. május 16-ra és 17-re írta ki. A szavazásra jogosultak 52,15 százaléka vett részt, és a választók 92,46 százaléka fejezte ki egyetértését a tagsággal. Mindmáig ez az egyetlen érvényes népszavazás, amelyet Szlovákiában tartottak.

Schuster hitt a népszavazás érvényességében, erről pedig Vladimír Mečiar volt miniszterelnököt is sikerült meggyőznie. „Eleinte nem támogatta. Meghívtam őt az elnöki palotába, ahol barátokként találkoztunk. Végül a zászlóval (az uniós zászlóval – a szerk. megj.) jelent meg, amikor az elnöki palotában találkoztunk, és az utcára mentünk, hogy népszerűsítsük a népszavazást. Senki sem hitte, hogy velünk tart” – mondta, hozzátéve, hogy nagyra értékeli ezt.

Schuster szerint Szlovákiának, mint uniós tagállamnak is érvényesítenie kell az érdekeit. Ha teljesíti kötelezettségeit, akkor jogának kell lennie követeléseket is megfogalmazni. „A globalizált világnak és Szlovákiának, mint ötmillió fős országnak látnia kell a helyét a világban. A mi helyünk az EU-ban van, de nem csak tagként, hanem követelésinket megfogalmazva, kritikusan fellépve is. Ugyanakkor egységesnek kell maradnunk, különösen kifelé. Van, amikor egy politikai párt érdekei véget érnek, és ahol Szlovákiáé kezdődnek. Ott kell egységesnek lennünk. Eddig ez nem működött nálunk, de ezt muszáj megtanulnunk” – magyarázta a volt elnök.

Ezzel összefüggésben hozzátette, hogy az EU nem mindig érti azt az utat, amelyet Szlovákia a volt szocialista és posztkommunista országként bejárt. „Volt némi kitérő a második világháború utáni fejlődéshez képest, ezért az EU-nak bizonyos dolgokban toleránsabbnak kellene lennie velünk szemben, és bizonyos lépésekben jobban meg kellene értenie bennünket. Természetesen, teljesítenünk kell a tagsággal járó kötelezettségeinket, nincsenek kivételek. Nem kérhetünk csak úgy, és nem lehetünk »süketnémák«, amikor a megfelelésről van szó” – magyarázta Schuster.

(TASR)