Rövidesen elkészül a kerékpárközpont

Bacsfa | A közösségi ház és a kerékpárközpont egymás közvetlen közelében épül a falu központjában. Ha nem lenne világméretű járvány, pár napon belül mindkettőt át is adhatnák rendeltetésüknek.

A véletlen hozta úgy, hogy a két jelentős beruházás egyazon területen épült fel, illetve újult meg, mivel a régi parasztház és a hozzá tartozó telek is a község tulajdonában van. Az egyik beruházás – a kerékpárközpont kiépítése – az Interreg Határokon Átívelő Európai Regionális Fejlesztési Alap keretében, a másik pedig – a helyi közösségi ház kiépítése – a földművelésügyi minisztériumtól elnyert pályázatnak köszönhetően valósul meg.

Sacra Velo

Ez a projekt, a kerékpáros zarándokút a magyar–szlovák határ közeli Győr-Moson-Sopron, Pozsony és Nagyszombat megye szakrális emlékeit hivatott népszerűsíteni. A már meglévő Duna menti kerékpárúthoz kapcsolódik, és az érintett megyék látnivalóit fűzi össze túraútvonalakba a Rábától a Dunán át egészen a Morva folyóig. A tervek szerint összesen mintegy 700 kilométeres kerékpárútról van szó, amely több mint 50 zarándokhelyet érintene és mintegy 150 vallási település vallásos értékeire hívná fel a figyelmet. A vallási és az aktív turizmus elemeit ötvöző elgondolás az idegenforgalmi szempontból árnyékban lévő magyarországi Rábaköz és a szlovákiai Csallóköz egy-egy településéről, Szilból és Bacsfáról indult, ahol a két kerékpárosbázis is létesült.

Kerékpárközpont

A kiépítése 2018 őszén kezdődött, mára teljesen készen áll a kerékpárosok fogadására. Működése és nyitvatartása szezonális lesz és alkalmazkodni fog a kerékpározó turisták igényeihez. A kellemesen parkosított és pihenésre alkalmas környezeten kívül a látogatók számára frissítő italokkal és ételekkel teli hűtők, a pihenésre szolgáló helyiségek mellett mosdók és zuhanyzók is a kerékpárosok rendelkezésére állnak. A térbeli elrendezés lehetőséget nyújt a kerékpárok tárolására, ugyanakkor relaxációra a fedett teraszon, vagy éppen fitneszedzésekre is lesz lehetőség a külső fitneszgépekkel. Egy grillezésre alkalmas kinti kandalló pedig akár 10 ember kényelmes piknikezéséhez ad lehetőséget. A beruházás 245 ezer eurós költségét az Interreg Fejlesztési Alap fedezte, Bacsfa község 5 százalékos önrésszel szállt be a költségekbe.

Közösségi ház

„A múlt század húszas éveiben épült tornácos ház mindig is a falu ékessége volt, még akkor is, amikor a földműves-szövetkezet és a traktorállomás helyi lerakatává vált, miután az utolsó tulajdonosát kitelepítették. Többször pályáztak a felújításra. „Mindenképpen valamiféle közösségi teret szerettünk volna itt létrehozni. Szerencsére a földművelésügyi minisztérium közzétette a községi épületek közösségi központtá való átalakítására vonatkozó felhívását, amelyet mi is megpályáztunk. Elsőre nem sikerült, de másodszorra már sikerrel jártunk és elnyertünk a 150 ezer eurós támogatást az épület felújítására” – meséli a közösségi központ megszületésének történetét Vonyik Helena polgármester. A felújítás teljes költsége 154 ezer euró volt, a hiányzó 4000 eurót a község fedezte.

Mint manapság mindent a világban, a koronavírus-járvány terjedése és a vonatkozó óvintézkedések a bacsfai terveket is felülírták. Bár már csak az utolsó simítások vannak hátra, a munkálatok jelenleg mindkét projekten szünetelnek. Amint lehet, a munkát befejezik.