Rendkívüli állapot, árvízvédelmi készültség volt Bősön

Az Országos Tűzoltó-parancsnokság a közösségi portálon közölte, hogy a riasztások 99 százalékában a felgyülemlett vizet kellett kiszivattyúzni a tűzoltóknak. Nagyszombat megyében volt a legtöbb riasztás, a dunaszerdahelyi járásbeli varosokban, Dunaszerdahelyen, Somorján és Bősön volt leginkább szükség a tűzoltók segítségére. Lelkes István a Dunaszerdahelyi Járási parancsnokság igazgatója lapunknak elmondta, hogy valamennyi egységüket bevetették, a hivatásos tűzoltók mellett az önkéntesek is sokat segítettek.

„Szinte az összes műszaki felszerelésünket bevetettük, erősítést is hívtunk, mert sok riasztás volt. Volt olyan pince, ahol másfél, kétmétres víz állt, nagyon gyorsan rengeteg csapadék hullott le. Az utcákban házról házra mentek a tűzoltók” – közölte Lelkes István

hozzátéve, hogy az előrejelzések alapján készülnek a szolgálatokra, hogy ha szükség van rá, minél több embert tudjanak behívni.

Bősön 100 milliméter eső hullott le néhány óra alatt, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet jelentése szerint. A városban vasárnap este hatkor rendkívüli állapotot, harmadfokú készültségi szintet hirdettek az árvíz miatt, amelyet csak éjfélkor vontak vissza, amikor már megszűnt a csapadék. „Éjszaka letakarítottuk az utcákat, saját szivattyúink is vannak, így mi is pumpáltuk a vizet. Egy idő után azonban a csatorna is felmondta a szolgálatot, rövid áramszünet is volt” – sorolta a bajokat Fenes Iván polgármester. A város alacsonyabban fekvő területein okozott nagyobb gondokat a temérdek eső.

„Ilyenkor az is gond, hogy sokan a csatornahálózatba vezetik a szennyvizet. Hiányoznak a vízelvezető árkok, de ezek kiépítése nem kis költség, csak támogatásból tudnánk megújítani” – közölte Bős polgármestere

hozzátéve, hogy legalább tíz éve nem láttak ekkora esőt. „Jó, ha van otthon mindenkinek szivattyúja, és 25 méter slagja” – jegyezte meg Fenes Iván.