Plakátkiállítás és szokatlan muzsika a Múzeumok Éjszakáján Párkányban

A Párkányi Városi Művelődési Központ és a városi múzeum idén is több programmal készült a Múzeumok Éjszakájára. A múzeum most ünnepli fennállásának 20 évfordulóját, ebből az alkalomból szabadtéri tárlat nyílt az intézmény udvarán a 20 év legnevezetesebb kiállításainak plakátjaiból. Kézműves foglalkozásokat is tartottak, a virágkötészet alapvető fogásait sajátíthatták el az érdeklődők, élő virágokkal dolgoztak. A múzeumban a jelenlegi intarziakiállítást is meg lehetett tekinteni, Rendhagyó zenei produkciót is láthatott a közönség a dunaszerdahelyi Pataki Ádám jóvoltából, aki ún. handpant használ.

„Ez tulajdonképpen egy speciális hangszer, mellyel speciális, éterikus, rendkívül érdekes hangzású zene hozható létre, a műfaj maga Svájcban született”

– mondta el lapunknak Juhász Gyula múzeumigazgató.

Az idei Múzeumok Éjszakájába Esztergomban és Párkányban összesen 14 intézmény kapcsolódott be. A két város közt a kisvonat most csak a Párkányi Városi Múzeum és a Bazilika közt közlekedett, egy esztergomi, Rákóczi téri megállóval. A Múzeumok Éjszakája alkalmából a Párkányi Városi Múzeum szombat éjfélig fogadta a vendégeket.