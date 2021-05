Párkányi oltás: összeomlott rendszer, háborgó ügyfelek

A számítógépes kapcsolat két és fél órára leállt, most is késésben vagyunk, sajnos nem mi tehetünk erről - mondja az igazgató. Dühös ügyfelek, hosszas várakozás Párkányban.

Párkány |

„Ma a párkányi oltóközpontban óriási káoszt tapasztaltam.Tizenegyre volt időpontom, viszont jelen pillanatban, 15:36-kor sem vagyok még beoltva. Rengeteg embert berendeltek, plusz összeomlott az informatikai rendszer. A legszebb az, hogy a katonák elkezdték hazaküldeni a környékbelieket. Persze a többség inkább maradna. Több száz emberről van szó. Akinek 10 órára volt időpontja, még délután háromkor sem volt beoltva. Egyébként én érsekújvári lakos vagyok, az emberek fele a tapasztalat szerint a járás másik végéből lett iderendelve. Kamocsaiak, nagykériek és tardoskeddiek is várakoznak itt nagy számban. Több ismerősöm van köztük. A regisztrációnál az érsekújvári kórházat adtam meg. Fogalmunk sincs, miért rendeltek ide. A fejetlenséget sem értjük. 4-5 órás csúszás van jelenleg. Az emberek egymás hegyén-hátán állnak. Az anyámat Érsekújvarban oltották be két hete, 12 percet kellett várnia. Én 5 órája várakozok“. Ezt az elkeseredett e-mailt küldte ma szerkesztőségünknek Sándor, egy felháborodott olvasónk.

Czékus András, a Párkányi Rendelőintézet igazgatója megkeresésünkre közölte, hogy már reggel kilenc óra körül kezdődtek a műszaki gondok, ez oda torkollott, hogy a teljes számítógépes rendszer két és fél órára leállt. Emiatt volt ma káosz és ezért vannak kétórás csúszásban jelenleg is. A poliklinika számítógépei az oltáskor ugyanis terminálként működnek, rá vannak kapcsolva az Agel komáromi szerverére. Ez a kapcsolat szakadt meg ma teljesen, több mint két órára. Czékus tájékoztatása szerint most már rendben zajlik az oltás, de azt a kétórás kiesést most sem bírják behozni, azaz most is késnek. Ez azt jelenti, hogy a listán szereplő embereket beoltják, de aki mondjuk ma fél négyre kapott időpontot, az kb. fél hatkor kerülhet sorra. „Sajnálom a kialakult helyzetet, de nem a poliklinika a bűnös. Ezt nem mi okoztuk. Nálunk és Komáromban is több technikus javította a hibát, mire sikerült megoldani“ – mondta az igazgató.

A regisztrációs rendszer szombaton is káoszt okozott

Már szombaton is óriási káoszt okozott az, hogy megbolondult a regisztárciós rendszer. Czékus András ugyanis arról tájékoztatott, hogy pénteken több 70-80 éves párkányi kapott telefonon SMS-t azzal, hogy törölték a szombati, párkányi oltási időpontjukat, helyette hétfői, azaz holnapi időpontot kaptak. Szombaton viszont rengeteg vidéki, főleg nagysurányi ember jött Párkányba oltásra, olyanok, akik azt állították, hogy időpontot kaptak ide, viszont a rendelőintézet listáján rajta se voltak. „A számítógépes és a regisztrációs rendszer nem a mi hatáskörünk, arra rálátásunk sincs. Sajnos, ez nekünk is roppant kellemetlen volt“ – tette hozzá az igazgató.

Párkányban ma Pfizerrel oltanak, szombaton 720 ember kapta meg a vakcinát, ma többet oltanak be. Sajnos, a napközbeni objektív technikai gond miatt a 2 órás csúszást már nem tudják behozni, de mindenkit beoltanak, aki rajta van a listán vasárnapi időponttal – mondta az igazgató.