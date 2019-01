Párkányban jelentősen megemelték az idegenforgalmi adót

A város évekig nem emelte a vendégéjszakák után fizetendő adó összegét.

Ezzel kapcsolatban új általános érvényű rendelet lépett érvénybe. Előterjesztésénél Gróf Andrea, a városi hivatal pénzügyi szakosztályának vezetője vázolta azokat a jelentősebb változásokat, amelyeket az új rendelet tartalmaz. Ezek egyike, hogy a vendégéjszakákról szóló jelentést a szállásadóknak havonta le kell adniuk. A beterjesztésben ezt azzal indokolták, hogy a havi jelentés hatékonyabbá tenné nemcsak az ellenőrzést, hanem az ezzel kapcsolatos nyilvántartás és a statisztikák vezetését is. Gróf Andrea elmondta, a változások egy részét már a tavalyi évre vonatkozó rendelet is tartalmazta, amire a szállásadóktól pozitív visszajelzések érkeztek. A legjelentősebb változásként a beterjesztésben az idegenforgalmi adó emelése szerepelt. Ennek alapján 0,70-ről 0,80 euróra emelkedett volna az adó összege.

A javaslatot a pénzügyi és idegenforgalmi bizottság is támogatta. Ellenvetése csupán a vagyongazdálkodási bizottságnak volt. Csepregi Zoltán független képviselő, a bizottság elnöke azt javasolta, az adó összegét 0,70 euróról 1 euróra emeljék. Javaslatát František Árendáš független képviselő is támogatta. Azzal érvelt, hogy így jelentősen emelkedne a város kasszájába befolyó összeg, amit idén az energiaárak emelése jelentősen meg fog terhelni. Az idegenforgalmi adóból származó bevételt Árendáš szerint a nyári kulturális és zenés programok kínálatának bővítésére és a közterületek karbantartására lehetne fordítani, ami jó hatással lenne a turizmus fejlődésére. Hangsúlyozta: az idegenforgalmi adó emelése nem a helyiek pénztárcáját terhelné. Ezt az adót a vendégéjszakák nyomán mindenütt a turisták fizetik. Csepregi Zoltán hozzátette: a legtöbb, turisták által gyakran látogatott helyen már eddig is 1 euró volt az adó. Szigeti László (MKP) képviselő a 43 százalékos emelést túlzásnak tartotta és óvatosabb emelést javasolt. Mire Csepregi közölte: a város évekig nem emelte az idegenforgalmi adót, ezért bár az emelés mértéke százalékban kifejezve magasnak tűnik, nem irreális. Hogenbuch Endre, a Vadas igazgatója is azon a véleményen volt, hogy a turisták szempontjából nincs jelentős különbség aközött, hogy 80 centre vagy 1 euróra emeli-e a város az idegenforgalmi adót összegét.

Az érveket és ellenérveket összevetve a testület végül úgy döntött, elfogadja a Csepregi által benyújtott módosító javaslatot és az idegenforgalmi adót 1 euróra emelte. Mivel idén januártól Szlovákiában a szálláshely-szolgáltatások áfája 10 százalékra csökkent, az idegenforgalmi adó emelése Párkányban nem lehet indok a szálláshelyek árának emelésére.