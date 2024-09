A vendéglátásban és a szállodai szektorban is 5%-os adó lesz

A vendéglátásban és a szállodai szektorban is 5%-os lesz a hozzáadottérték-adó – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján a Szlovákiai Szállodák és Éttermek Szövetsége, az Idegenforgalmi Szövetség és Dušan Keketi (SNS-jelölt) idegenforgalmi és sportminiszter, a sajtótájékoztatón jelen volt Andrej Danko, az SNS elnöke is. A kormány eredetileg 23%-os adót tervezett az ágazatban.