Párkányban járt a lengyel nagykövet

A diplomatákat a városházán Eugen Szabó polgármester fogadta, majd Dominika Blaháková alpolgármester társaságában a város kulturális, turisztikai és gazdasági lehetőségeiről, történelméről és fejlődéséről tárgyaltak a vendégekkel. Az eszmecserét követően megkoszorúzták III. Sobieski János lengyel király lovasszobrát, a párkányi csata 341. évfordulója alkalmából. Eugen Szabó üdvözlő beszédében hangsúlyozta, hogy a párkányi csata az egyik legfényesebb bizonyítéka annak, hogy Közép-Európa nemzetei mire képesek, ha összefognak a szabadság érdekében. Egyúttal megjegyezte, hogy a lengyel vendégeket mindig is szeretettel fogadják Párkányban, a régióban pedig az esztergomi lengyel kisebbségi önkormányzat is értékes és hasznos kulturális és művelődéstörténeti munkát végez, amit mindnyájunknak meg kell becsülnünk. Piotr Samerek nagykövet a csatáról szólván kifejtette, hogy az akkori győzelem európai jelentőségű volt, sőt egyes történészek a párkányi csatát fontosabb ütközetnek tartják, mint Sobieski bécsi győzelmét. A nagykövet az akkor elesett lengyelek és Lengyelország nevében is köszönetet mondott a párkányiaknak, hogy méltóképpen ápolják a csata emlékét. „Ez a csata is emlékeztet rá, hogy véráldozatok árán, de megmaradt a keresztény Európa, továbbá arra, hogy a legnagyobb bajban is számíthatunk egymásra. Egyúttal arra is figyelmeztet, hogy önazonosságunkat sosem adhatjuk fel, azt mindig meg kell védenünk. Ezáltal gazdagodunk lelkiekben, ezáltal gazdagítjuk, segítjük egymást is“ – fejtette ki a lengyel nagykövet. A diplomaták az ünnepség végén megköszönték a vendéglátást és a polgármester társaságában a Sobieski-szobor melletti emlékparkot is megtekintették.