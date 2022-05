Párkány: teljesen felújítják az iskolai futópályát

Sport- és egészségnap az iskolában. Az atlétikai pálya is megújul. (Kép forrása: adysuli)

Az ország egyik legnagyobb magyar tannyelvű alapiskolája 60 ezer eurót nyert az Állami Sporttámogatási Alap pályázatán az iskola atlétikai pályájának korszerűsítésére és átépítésére. „Örülünk, hogy sikerült elnyernünk ezt a célzott támogatást, mert a jelenlegi pályánk nagyon gyatra állapotban van, már régóta esedékes a felújítása” – mondta el lapunknak Bacsó Péter, az Ady Endre Alapiskola igazgatója. A 200 méter hosszú futópályát teljes mértékben modernizálják és multifunkcióssá teszik, futásra, távolugrásra és súlylökésre is alkalmas lesz. A beruházás 100 ezer euróba kerül, a most elnyert 60 ezer euróhoz a város 40 ezres önrészt biztosított, ezt a képviselő-testület még a múlt év végén megszavazta. „A közbeszerzés már lezajlott, többek közt erre is lehetett nyerni pontokat a pályázaton. Ha minden a tervek szerint zajlik, akkor a második félévben meg lehet kezdeni a kivitelezési munkákat. Bízom abban, hogy beleférünk a büdzsébe” – jelentette ki az igazgató.

Az össz-szlovákiai jellegű pályázatok közt a párkányiak 52 ponttal a hetedik legjobbnak minősített projektet adták be. Ebben a kategóriában az Állami Sporttámogatási Alap összesen 11 185 937 eurót osztott szét 57 kérvényező közt.