Párkány polgármestere: az óvodák ügyében már most is késő lépni

A helyi képviselő – testület június végi döntéséből, amely alapján bezárták volna a Hársfa utcai magyar tanítási nyelvű óvodát, a gyerekeket pedig szeptembertől más óvodákba költöztették volna, szülői tüntetés és országos botrány kerekedett. Hogy aztán egy, képviselők kezdeményezte rendkívüli önkormányzati ülésen a testület érvénytelenítse a felháborodást kiváltó döntését. A Hársfa utcai óvoda tehát egyelőre megmenekült az átszervezéstől, miként a többi párkányi óvoda is. De meddig? Mi a helyzet a párkányi óvodák fenntarthatóságával? Erről és másról is beszélgettünk Párkány polgármesterével.

Eléggé viharosra sikeredett az utóbbi két önkormányzati ülés Párkányban. Ráadásul a rendkívülin ön ott sem volt. Aláírta már a rendkívüli ülésen hozott határozatot?

Eugen Szabó: Természetesen. Itt ugye, csak egy határozatról volt szó. Tervezett szabadságon voltam, ezért nem voltam a rendkívüli ülésen. Mihelyst visszajöttem a tervezett szabadságomról, rögtön aláírtam.

Többek szerint furcsa, hogy ön a testület június végi, a Hársfa utcai óvoda bezárásáról szóló döntését is sietett aláírni…

Eugen Szabó: Ugyanúgy jártam el, mint minden más esetben. Az ezzel kapcsolatos fellépéseket pedig hadd ne minősítsem.

A történet azért is szerencsétlen, mert a város színmagyar, és egyébként is kiváló színvonalú intézményét zárták volna be. De ha egy szlovák oviról lett volna szó, akkor pedig másik oldalról jön a felháborodás. Ön szerint ez nemzetiségi vagy gazdasági kérdés?

Eugen Szabó: Ez kizárólag gazdasági kérdés! Amikor Párkány idei költségvetését készítettük elő, tehát még tavaly, már akkor is tudható volt, hogy az óvodák jelenlegi működése ebben a formában nem tartható fenn, nem fedhető. A rendeklkezésre álló forrásokból semmiképp sem. Ezért csak úgy tudtuk a költségvetést elfogadni, hogy intézkedéseket foganatosítottunk, melyeknek egy része már ez év második felére hoz megtakarítást, de 2024 –re mindenképp olyan alapot erdményez, amely biztosítja a város további finanszírozását. Épp ezért én magam sem vagyok hajlandó azt figyelni és arra tekintettel lenni, hogy egy óvoda magyar vagy szlovák tannyelvű- e? Mi sosem tettünk nemzetiségi alapon kivételt, egyik intézményünknél sem, sőt, szerintem nemzetiségi és politikai alapon intézni ezeket az ügyeket óriási hiba – én ezzel nem értek és nem is értettem soha egyet. Az a lényeg, hogy minden óvodában a lehető legjobb feltételek biztosítsuk – a hozzáállás legyen egyforma.

De ha elolvassuk az óvodaátszervezés öt változatát, amit a városháza dolgozott ki, akkor abból kiderül, hogy nem a Hársfa utcai ovi bezárása jelentette volna a legnagyobb megtakarítást, de június végén mégis így döntött a képviselő-testület…

Eugen Szabó: Erről a képviselők döntöttek, nem én. A városi hivatal beterjesztett javaslata az volt, hogy az Ady utcai szlovák óvoda gyerekei költöztek volna szeptembertől más intézménybe. És azt se szüntettük volna meg, csak szeptembertől létszámstoppot hirdettünk volna. Érdemes higgadtan, komplex módon kezelni az ilyen dolgokat. A fokozatosság szempontjából jó, ha teszünk egy lépést, majd egy idő után megvizsgáljuk, hogy a takarékosság mellett ez még milyen további rizikókkal jár. Mert minden változás hoz magával előre nem látott dolgokat is. Ezt tudni kell. Mi tehát az Ady utcai szlovák ovihoz nyúltunk volna hozzá, mert ott csak két osztály üzemel, az sincs tele, és többre nincs is hely. Ez összesen 14 gyermeket érintett volna, de ez lett volna a legkisebb beavatkozás az oktatási folyamatba. Ráadásul ott sem úgy álltunk hozzá, hogy kész, bezárjuk, sivatag, hanem, ha bizonyos idő elteltével változnak az igények, akkor lehet, hogy újranyitottuk volna, feltöltöttük volna. Szakmailag a legjobb, optimális megoldást kell keresni a gyerekek és a város szempontjából is.

Az is többször elhangzott, hogy a Hársfa utcai óvodáról szó sem volt, erről senkit sem értesítettek, tájékoztattak, a szülőket sem, és az óvodaátszervezésekről sem tudott a nyilvánosság szinte semmit. Nem lehetett volna egy lakossági fórumot szervezni az összes érintett óvodának és szülőnek már jóval korábban? Egy olyat, ahol részletesen és nyíltan elmondják, mi a helyzet? Mert úgy néz ki, hogy komoly ügyekben mindenki lapít, amikor meg végre döntés születik, akkor botrány van.

Eugen Szabó: Ez egy jó felvetés, de utólag mindenki okos. Amikor megkérjük őket, jöjjenek, modják el a nézetüket, akkor meg azt mondják, nekem erre nincs időm. Közügyekkel nem foglalkozik senki. Utólagosan, közügyek környékén mindenki okoskodik, de kérem, itt a testület és itt a szakgárda. Nekik kell ebben és erről dönteni. Egy lakossági fórum ilyen kérdésben? Hát jön az egyik óvoda, amelyiket negatívan érinti, jön a másik óvoda, amelyiket pozitívan érinti. Most lenne ennek valamilyen egységes nézete? Dehogy lesz ennek egységes nézete! Tehát ezek csak kibeszélések, hogy hamarább kellett vona informálni, meg ilyesmi. Megvolt az információ, hiszen beszéltünk róla többször is, testületen beszéltünk róla. Tehát én ezt jelen pillanatban csak kibeszélésnek veszem. Azt, hogy itt nem volt információ, Dehogyisnem. Mindenki megkapta a megfelelő információt. Mindenkinek lehetősége volt rákérdezni. Mindenki az óvodákon keresztül és az igazgatókon keresztül akár informálódhatott is, ha akart. Az igazgatókkal nem egyszer ültünk, legalább ötször ültünk, és ezeket a különböző változatokat tárgyaltunk, kértük az adatokat tőlük, kértük a véleményeket, és így tovább - tehát ez nem igaz, Ebbe több energiát belefektetni nem lehetett volna.

Miért jutott Párkány abba a helyzetbe, hogy kénytelen az óvodaátszervezésekkel foglalkozni?

Eugen Szabó: Mi most is azt nézzük, hogy a lehető legjobb színvonalú óvodáink legyenek és minőségi oktatást kapjanak a gyerekek. Csahogy már jó pár éve, még Covid előttől egyre több pénzt kell áldoznunk saját forrásból az óvodákra. Bérekre, energiára, rezsire, fenntartásra stb. Úgy, hogy az állam évek óta egy fillérrel sem ad többet, ráadásul a központi részadókból is csökken a bevételünk. Ugyanakkor egyre kevesebb gyermek születik és egyre több az idős ember. Az óvodák működéséhez 2021 előtt még kb. 102 - 170 ezer eurót kellett hozzáfizetnünk, ez a szám mára viszont 500 ezer euróra ugrott. Ebből a legnagyobb tétel a bérköltségek, melyek szeptembertől ismét emelkednek. A demográfiai adatok és a gazdasági prognózisok pedig egy még rosszabb helyzetet vetítenek előre. Az adatok és számok szerint már most késő lépni a párkányi óvodák átszervezése ügyében. Mi eddig felmértük, hol vannak üres helyiségek, hol lehet összevonni, feltölteni osztályokat és ezek alapján készült el az öt változat a képviselő-testületnek tárgyalási anyagként. Mi azt látjuk, most hogy már ugye a beíratások megtörténtek, hogy történelmileg a legkevesebb gyermek van beírva a 2023 - 24 es tanévre. Az összlétszám 274. Már az idei év is a történelmi minimum volt, s ez most újabb öttel csökken. Nyilvánvaló, azért meg kell majd nézni, hogy mennyi gyerek jön valójában, mennyi gyerek lép be majd szeptemberben. De a demográfiai mutatók belátható időn belül semmi jót nem ígérnek.

-A Humanita szociális intézményt is belekeverték az ügybe, sőt, Párkányban azt pletykálták, hogy a városháza már jóelőre lezsírozta a bizniszt az épületről és a telekről a Hársfa utcai óvoda esetében…

Eugen Szabó: Ezt a leghatározottabban elutasítom és cáfolom! Ezek bődületes összeesküvéselméletes állítások, melyekből semmi sem igaz! A tény az, hogy a Humanita levélben érdeklődött az óvodaépület esetleges kihasználhatóságáról, de semmiféle egyeztetés és egyezkedés nem történt, az óvodák csomagjának pedig ehhez semmi köze nem volt! Erre magam is figyelmeztettem az ülésen.

Mikor kerül újra napirendre az óvodák ügye az önkormányzati ülésen?

Eugen Szabó: Ez nem rajtam múlik. Szakmailag kell megnézni, látni kell azt, hogy mire van bevétel, mi finanszírozható, mi nem. Emóciókat bevinni, nemzetiségi kérdéseket belevinni, én ilyet nem vállalok, tehát én ilyen játékba nem megyek bele. Ez szégyen. Tehát szakmailag kéne. Azok a képviselők, akik itt ülnek, azoknak tudatosítaniuk kell, hogy vállaltak egy bizonyos terhet, vállaltak egy bizonyos munkát. Ezt tenni kell, csinálni kell, szakmailag, hogy a legjobbat tudjunk nyújtani, olyan módon.. Én azt mondom, hogy majd készítjük a költségvetést, és hogyha majd a költségvetésben az jön ki, hogy jelen pillanatban ott héttagú személyzet van, de csak ötre van pénz, akkor az önkormányzat is kénytelen lesz vele foglalkozni.