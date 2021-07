Párkány: hosszú távon lesz kifizetődő a rendszer

Csorog. Csepeg. Büdös. Gyorsan telik a zacskó. Nincs elég zacskó – ezek csak címszavak azokból a panaszokból, amelyek a július elsejétől a városban bevezetett konyhai hulladékszelektálás kapcsán merültek fel. Eugen Szabó polgármester viszont azt mondja, a konyhai hulladék külön gyűjtését törvény írja elő, tehát kötelező, ezt nem Párkány találta ki csak azért, hogy a lakosságot vegzálja. Ugyanakkor meggyőződése, hogy a kezdeti nehézségek ellenére ez a járható út, mert környezetvédelmileg és főképp gazdaságilag előbb-utóbb olcsóbb lesz működtetni a szelektált konyhai hulladék elszállítását és feldolgozását, mint óriási összegekért szeméttelepre hordani és ott tároltatni az osztályozatlan hulladékot. Az osztályozatlan kommunális hulladék elhordása és a lerakati díjak már eddig is több százezer eurót vittek el a költségvetésből, ráadásul az államnak fizetendő illeték évről évre drasztikusan emelkedik.

„Annak érdekében, hogy a költségeket csökkentsük, igyekszünk szelektálni a konyhai hulladékot is. Ez nem kis mennyiség, a vegyes hulladéknak körülbelül 10-20 százalékát alkotja a konyhai hulladék. Ráadásul mi új kukákat, 240 literes konténereket helyeztettünk ki a konyhai hulladékra, ezeket pedig hetente kimosva hozza vissza a szolgáltató cég. Sokan attól is félnek, hogy bűz keletkezik a tárolás során. Már bocsánat, amíg a konyhai hulladékot válogatás nélkül a vegyes szeméttárolóba dobtuk, akkor nem volt büdös? Hiszem, hogy megfelelő kezeléssel és a higiéniai, osztályozási szabályok betartásával működni fog a rendszer, bár még csak az elején járunk, tesztüzemmódban dolgozunk“ – taglalta lapunknak a polgármester.

Hosszú távon mindenképp a szelektálás a gazdaságos megoldás – mondja Eugen Szabó - A szerző felvétele

A saját, városi komposztáló segít majd

Mindenképp nagy segítség lesz, ha megépül Párkány saját komposztálója, amelyet eleve úgy terveznek, hogy a város teljes konyhai hulladékát képes legyen feldolgozni, korszerű módon, ám ez több millió euróba kerül. „Ez szintén komplex rendszert jelent, melynek része a speciális kukásautó, aztán az osztályozó és darálóegység, az osztályozott hulladék hűtése és maga a komposztáló is – ez így körülbelül 3 millió eurós csomagot jelent összesen. Ezt csak önerőből nem tudjuk megvalósítani, tehát muszáj minisztériumi, uniós forrásokra pályázni. Ettől függetlenül – bár most a szelektív konyhai hulladékgyűjtés bevezetése szintén sokba kerül -, hosszú távon csak ez a járható út – fejtette ki Eugen Szabó.

Megszólítják a nagy üzletláncokat is

A polgármester elmondta, tisztában vannak a kezdeti gondokkal és igyekeznek azokat kiküszöbölni. Bízik abban, hogy előbb-utóbb teljesen zárt edényeket is használhatnak majd a szelektált konyhai hulladék begyűjtésére, mert a törvény által most előírt lyukacsosakból ha máskor nem is, de mozgatáskor, kiürítéskor kicsoroghat az összegyűlt lé, szennyezi a begyűjtőkocsit, az aszfaltot stb. Vagy például az előírt, ún. ökozacskók nagyon gyorsan megtelnek és saját tapasztalata is, hogy három-négy nap után már nem lehet ezeket mozgatni a kosárban, mert átáznak, szétmállanak.

„A startcsomagban a város a műanyag kosárral együtt zacskókat is biztosított a lakosoknak. Természetesen mi nem tudunk állandóan és ingyen biztosítani ilyen zacskókat. Viszont tárgyalni fogunk a Párkányban található nagy üzletláncokkal, hogy náluk kaphatóak legyenek az ilyen ökozacskók. Végső esetben pedig, ha minden kötél szakad, akkor a városi hivatalban is vásárolni lehet majd ilyeneket, bár megjegyzem, ez nem önkormányzati feladat. A hivatal feltérképezte, hol kaphatóak ilyen zacskók, a Fő utcán van egy ilyen drogéria, ahol beszerezhetőek. Onnan mi is vásároltunk és most teszteljük ezeket. Egyébként a gyűjtés első két hetéről kedvezőek a tapasztalataink, a lakosok kezdik megszokni a kobyhai hulladék szelektálását és az edények is szépen telnek“ - mondta a polgármester. Ez még annak ellenére is így van, hogy akadt lakos, aki egy hosszú szögekkel teli régi ridikült dobott bele a konyhai hulladékba, sőt olyan is, aki a műanyag fedeles kosárral együtt dobta ki a konyhai hulladékát.

Párkányban július elsejétől egyelőre csak a panelházaknál vezették be a szelektált konyhai hulladék gyűjtését és már az első két alkalommal több mint 2 tonnát vittek el. Először 1172 kilót, másodszorra pedig már 1879 kilónyi hulladékot szállítottak el a lakótömböktől. A városháza pedig a saját internetes oldalán és a helyi újságban is részletes információkkal szolgál, a közeljövőben pedig a városi televízióban rövid, tájékoztató videókban népszerűsítik majd a szelektált konyhai hulladék gyűjtését, kitérve a leggyakoribb hibákra, hiányosságokra is.