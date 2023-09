Párkány: hitelfevételről és támogatásokról is döntöttek

A szeptemberi ülésen a képviselők közül többen is érdeklődtek a város új parkolási rendjének bevezetéséről, hogy hol tart ez az ügy, valamint arról is, hogy például már az idei nyári szezonban miért nem lehetett a Vadas melletti nagy parkolóban parkolási díjat szedni. Eugen Szabó polgármester és Máčai Marián osztályvezető minderre úgy reagált, hogy az új parkolási rend kidolgozására már harmadszor írtak ki közbeszerzést, de mindezidáig csak egyetlen cég jelentkezett a feladat elvégzésére és ők is drágán végeznék el a munkát. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ilyen rendszert csak szaklicensszel rendelkező cégre bízhatnak, olyanra, akitől a közlekedésrendészet mint rendőrhatóság is elfogadja az anyagot. Az egészet bonyolítja az is, hogy ilyen cég egy-kettő akad egész Szlovákiában, ráadásul az elkészített anyagot a közlekedésrendészet még többször is visszadobhatja utólagos pótlásra, kiegészítésre, mielőtt azt jóváhagyják. A város maga csak mindezen legiszlatív lépések után telepítheti és működtetheti majd az új parkolási rendszert. Ennek ellenére a polgármester és az osztályvezető bízik abban, hogy a párkányi új parkolási rendszer első és második szakaszának bevezetésére jövő tavaszra sor kerülhet – ezt az időpontot tartani tudják. Ami pedig a Vadas nagy parkolóján a fizetős parkolást illeti, Eugen Szabó polgármester egyáltalán nem tartja jó és rendszerszintű megoldásnak azt, hogy oda a már meglévő, de régi, megbízhatatlan érmés automatákból telepítsenek párat, vagy, hogy parkolóőrök szedjék ideiglenesen be a pénzt. Szerinte egy teljesen új, modern rendszer kell, ami a korszerű, digitális ellenőrzést is lehetővé teszi. Nem csak a Vadasnál, hanem a városközpontban és majd a továbbiakban a lakótelepeken is. Szabó mindehhez azt is hozzátette, hogy a meglévő 15 régi automatából 13-at sikerült működőképessé tenni a főidényre, de ez is 6 ezer eurójába került a városnak és ő egyáltalán nincs arról meggyőződve, hogy a gépek kitermelték a javítás árát. Az október elsejétől életbe lépő központi jogszabály, amely megtiltja az autóknak a járdán parkolást, az pedig Párkány bizonyos utcáiban, például a Rákóczi utcán gyakorlatilag betarthatatlan és kivitelezhetetlen, mert ott egyszerűen nincs hely máshol parkolni, csak úgy lehet, ha a kocsik félig a járdán parkolnak. Tehát Párkánynak ebben az esetben nincs más választása, mint az, hogy ott megengedi az ilyen parkolást és erre kihelyeznek egy táblát. A táblakihelyezésre viszont megint szakosodott projekt és közlekedésrendészeti engedély kell. (Addig viszont a rendőrség bírságolhat – a szerk. megjegyzése). Az ülésen elhangzott, jó lenne mérlegelni annak lehetőségét is, hogy a korzón a mozi és a galéria felén alakítsanak ki egy külön közlekedő sávot a rollereseknek és a kerékpárosoknak, a másik oldalon pedig számukra tilos lenne a közlekedés, amiatt, mert főképp nyáron, a zsúfolt belvárosban gyakran életveszélyesen gyorsan cikáznak az emberek közt.

Áthidaló hitel a beruházásokra

A takarékossági intézkedések folytatása kapcsán szóba került a Szabadidőközpont épületének további kihasználása és az ottani költségmegtakarítás, valamint az is, hogy a kultúrház, a múzeum, a galéria és a mozi nyitva tartásának korlátozása miképp alakulna már januártól. A Szabadidőközpont esetében jelenleg az éves működési költségek 150 euróra rúgnak, ezt a város 60 ezer euróra szeretné levinni. Az épület a tervek szerint januártól az Enerbyt kezelésébe kerül. A kultúrház új igazgatója pedig várhatóan már az októberi rendkívüli ülésre beterjeszti a spórolásra vonatkozó új működési rendet. A képviselők megszavazták, hogy Párkány másfél millió eurós áthidaló bankkölcsönt vegyen fel az épp folyamatban lévő beruházások finanszírozására. Arról is döntöttek, hogy közhasznú tevékenységet végző, a városban működő társulások, szervezetek közt miképp osztják el a rendelkezésre álló 5 ezer eurós keretet. A Párkány és Vidéke Kulturális Társulás az Őszi Kulturális Napokra 1250, a Balassi klubestekre 500 eurót kap. A kiskertészek 500 eurós támogatásban részesülnek, a Csemadok helyi alapszervezete a Márton-napi vigadalomra 600 eurót kap, a karácsonyi koncertre 300-at. A TJ Dunaj sportegyesület a Párkányi Százasok úszóversenyre 900 eurós támogatásban részesül, a Matica a májusi folklórfellépésekre pedig 500 euró városi támogatást kap. A rokkantak szövetsége karácsonyi estjére 150 eurót, a Gallus dzsúdóklubnak pedig szintén 150 eurót szavazott meg a képviselő-testület. A párkányi önkormányzat következő, rendkívüli ülését október 26-án, kedden tartják meg.