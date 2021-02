Párkány és környéke: Garamkövesden kritikus a helyzet

Ma, azaz vasárnap délután két óráig több település polgármesterével is beszéltünk, a tesztelések rendben zajlottak, zajlanak és volt, ahol egyetlen pozitív esetet sem találtak. Garamkövesden viszont lezárult a tesztelés, ott 378 ember vett részt a szűrésen, ebből 15 minta bizonyult pozitívnak.

Garamkövesden túl vannak a tesztelésen, viszont kritikus a helyzet. A 378 tesztelt személyből 15-en fertőzöttek. A tizenöt személyből csak ketten vidékiek. Ehhez képest Kövesden a múltkor 428 személyt teszteltek éa 10 volt közülük fertőzött, ebből ketten máshonnan érkeztek. Ján Elzer polgármester attól tart, hogy előbb-utóbb gócpont alakulhat ki a községben és berobbanhat a járvány. Már amiatt is, hogy ha egy nagycsaládból csak egyetlen ember fertőzött, de a vele egy háztartásban élők mégis eljönnek a tesztelésre, akkor a jövő hétre várható az esetszám növekesése. „Holnap azonnal intézkedünk a járási közegészségügyi hivatallal és a válságstábbal is. Erőszakkal ezt nem lehet megoldani, de vannak, akiknek hiába magyarázzuk, hogy fertőzött környezetből inkáb ne jöjjenek tesztelésre. Ebben a helyzetben az óvodát sem nyitjuk ki, mert az újabb potenciális veszélyforrást jelentene“ – mondta el lapunknak Ján Elzer. A polgármester kiemelte, hogy a községháza dolgozói és a falu papja, Jozef Hupka atya is önzetlenül segítettek a tesztelésben és részt vettek az adminisztrációs munkában.

Párkányban szombaton 1200 ember volt szűrésen, ebből kevesebb, mint 1 százalékuk bizonyult pozitívnak, ma, vasárnap pedig délután két óráig 380 személyt teszteltek le és ketten voltak fertőzöttek. Ez eddig egész jó arány, ha figyelembe vesszük, hogy Muzslát, Kicsindet és Ebedet is mi teszteljük – konstatálta Eugen Szabó polgármester.

Kiskeszin ma délután kettőig a letesztelt 182 személyből egyetlen fertőzött sem volt. Pszár Attila polgármester szerint a tendencia kedvező, mert január 31-én a 172 személyből 4 volt fertőzött, ők mind helyi lakosok, január 24-én pedig 133 ember volt szűrésen, akkor 5 pozitív esetet mutattak ki.

Bajtán vasárnap 14.00- ig több mint 200 tesztet végeztek el és egyelőre nioncs fertőzött. A község fogadja a elédieket és a párkányiakat is. Bajtán a múltkor 257 emberből 4 volt fertőzött, de egyikük sem bajtai (2 lelédi, 1 kicsindi, 1 párkányi volt pozitív).

Barton szombaton teszteltek, a 316 mintavételből 1 volt pozitív eset, az is magyarországi személy. A múltkori fordulóban egyetlen fertőzött sem volt.

Helembán szintén szombaton szűrtek, ott a 365 résztvevő közül 5 volt a fertőzött.

Kőhídgyarmaton összesen 602 embert teszteltek le, ezek közül tizenkettőnek volt pozitív az eredménye. Viszont a 602 személyből 480-an voltak a helyiek és a fertőzöttek közül öten szintén helyiek. Kőh1dgyarmatra Kéméndről, Kicsindről és Muzsláról is érkeztek szűrésre.

Bényben vasárnap délután fél kettőig egyetlen fertőzöttet sem találtak, Kremmer Szabolcs polgármester tájékoztatása szerint több mint 300 ember vett részt a tesztelésen, kéméndiek, páldiak és kisgyarmatiak is.

Köbölkúton szombaton volt a tesztelés, Szőcs Ferenc polgármester elmondta, hogy a 942 személyből öten voltak fertőzöttek. Ez szerinte jó arány és csökkenést mutat, ugyanis a múltkor néggyel többen jöttek el tesztre és 8 fertőzött volt, ebből hét köbölkúti lakos.

Szőgyénben szintén szombaton volt szűrés, az 1133 levett mintából hat volt pozitív – a fertőzöttek közül mindenki helyi lakos – taglalta az Új Szónak Méri Szabolcs polgármester.

A polgármesterek zöme azt is megjegyezte, hogy az idei tesztelésekért az államtól még egy fillért sem kaptak, és ha további fordulókra kerül sor, az sok településnek megoldhatatlan anyagi terheket jelenthet. Méri Szabolcs szőgyéni polgármester ehhez annyit fűzött hozzá, hogy ha az állam cégekkel akarja továbbra is folytatni a falvak tesztelését, az az államnak és a településeknek is többe fog kerülni, ebből helyben nem marad pénz, semennyi.