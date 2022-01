Óvintézkedések az érsekújvári régióban észlelt madárinfluenza miatt

Az öt vadszárnyas tetemét az Érsekújvári Regionális Állategészségügyi és Élelmiszeripari Felügyelőség a zólyomi laboratóriumban is megvizsgáltatta, ahol megerősítették a H5N1-es fertőzést. Az állategészségügyi hivatal az elpusztult bütykös hattyúk kapcsán óvintézkedéseket foganatosított, amelyeket eljuttatott Érsekújvár, Nagysurány, Udvard, Tótmegyer, továbbá Bánkeszi, Zsitvabesenyő, Bellegszencse, Szemere, Valkháza és más régióbeli községek önkormányzatához. Az állategészségügyi hivatal az érintett községekben január 17-ig elrendelte a baromfi, a galambok és más háztáji szárnyasok ismételt nyilvántartásba vételét. Javasolta a tyúkólak, ketrecek alapos fertőtlenítését, a szárnyasok egészségi állapotának folyamatos ellenőrzését. A madarak ivóvize nem származhat ugyanazon szabad területen lévő forrásból, ahol vadmadarak telelnek. Az állatokat nem szabad vásárban kínálni, kiállításra vinni, a vadmadarakra tilos vadászni. A háztájiban tartott szárnyasokat tilos kiengedni a természetbe. A környezetvédők a bütykös hattyú egyik kedvenc telelőhelyként emlegetik a környéket, az udvardi és bánkeszi tavaknál ősztől több mint százhatvan egyedet észleltek. Miután az egyik területen beszántották a szántóföldet, ahol eddig kukoricát találhattak, a hattyúk népes csapata átszállt Bánkeszi környékére. A Nagysurányhoz tartozó Egyháznagyszegen a lakosok sérült szárnyú hattyút is találtak, amelyet nem tudtak megfogni. Arra figyeltek fel, hogy a vadmadár napok óta nem mozdul, nem tud felszállni a többiekkel. A közösségi oldalon is felhívták a figyelmet a problémára. Jozef Lengyel zoológusnak, a Szlovák Állami Természetvédelem, Dunai Berkek Tájvédelmi Körzet dolgozójának tudomása van a sérült hattyúról, már néhány hónapja figyelik.

Jozef Lengyel szerint régi sérülésről van szó, valószínűleg nekicsapódott egy magasfeszültségű vezetéknek, de az enyhe tél miatt jobbnak látják békén hagyni a hattyút, hogy a számára megszokott, biztonságosnak talált helyen teleljen át.