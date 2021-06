Ősszel népszavazást tartanak a vágsellyei szemétfeldolgozóról

A járási székhelyen a szemétfeldolgozó eredetileg nem volt napirenden, Peter Hlavatý képviselő javaslatára került be, kiegészítő programpontként. A város vezetése jelenleg azon az állásponton van, hogy a szemét feldolgozására mielőbbi hatékony megoldást kellene találni, mert a szeméttárolók kapacitása véges.

Élő lánccal tiltakoztak

Vágsellyén múlt pénteken a szabadtéri színpadnál az aktivisták előbb élő láncot alkottak, majd a Nemet az égetőre (Nie spalovni) élő felirattal tiltakoztak a hulladékfeldolgozó megépítése ellen. Az online petíciót eddig mintegy kétezer-ötszázan írták alá. A legutóbbi lakossági fórumról, melyet a vágsellyei városháza üléstermében tartottak, hangfelvétel készült, melyet a szervezők eljuttattak a környezetvédelmi minisztériumba. A több mint négy órán át tartó, heves vitáktól sem mentes fórumon szót kaptak a leendő kivitelezők, szakértők és aktivisták. Michal Toma, a petíciós bizottság tagja, aki tájékoztatott bennünket a pénteki megmozdulásról, szót kért a lakossági fórumon is, ahol hangsúlyozta, véleménye szerint szemétégetőről van szó, kíváncsi, mihez kezd a cég a feldolgozás során keletkezett salakkal és hamuval. Azt a választ kapta, hogy rendszerint építkezésekhez használják fel az ilyen hulladékot. A petícióban tiltakozók nehezményezik, hogy a tervezett szemétfeldolgozó kapacitása jóval meghaladja a vágsellyei régióban keletkező szemét mennyiségét, állításuk szerint a beruházó a régióbeli hulladék tizenhatszorosát dolgozná fel. A helyiek aggódnak a miatt is, hogy a Duslo vegyi gyárban már létezik egy veszélyes hulladékokat feldolgozó központ és egy újabb létesítmény üzembe helyezésével további toxikus anyagok jutnának a levegőbe. A kertmoziban tiltakozók szerettek volna rámutatni arra, hogy a szemetet szállító teherautók miatt még elviselhetetlenebbé válna a közlekedés a városban, ugyanakkor félő, hogy nagyobb távolságokból is ide szállítanák a kommunális hulladékot.

Ősszel népszavazás

Vágtornócon a legutóbbi önkormányzati ülésen úgy döntött a testület, hogy szeptember 4-én 7-től 22 óráig népszavazást tart a CCE kapcsán, mert érdekli a lakosok véleménye. Vágtornócon lakossági fórumot tartottak a közelmúltban, melyen két jelenlévő kivételével valamennyi helyi résztvevő ellenezte a szemétfeldolgozó megépítését. A június 21- i testületi ülésen ismét terítéken volt a CCE megépítése. Az ülésen elhangzott, hogy Vágtornócon a kommunális hulladék 62 százalékát osztályozzák a lakosok, ami azt bizonyítja, hogy környezettudatosak. Sokan éppen ezért nem értik, miért kellene eltűrniük a helyi lakosoknak, hogy mások szemetét égessék a község közelében. A testület negatív állásfoglalást adott ki a CCE környezeti hatástanulmányával kapcsolatban.



Mi legyen a szeméttel?

A cirkuláris gazdasági feldolgozó 120 millió euróból épülne meg és 2025-ben helyeznék üzembe. Mintegy kétszáz új munkalehetőséget kínál a beruházó a térségben élők számára. Az üzemben oktatóközpontot létesítenének, ahol népszerűsítenék a környezettudatos hulladékosztályozást, és a beruházó felújíttatná a bezárt városi strandot. „Az építési terv a régió igényeivel, a kommunális hulladék megsemmisítésének szükségével összhangban van. Valamit tenni kell a háztartásokból kikerülő szeméttel. Csak álmodhatunk arról, hogy a hulladék száz százalékát osztályozni fogjuk. Ugyanakkor kérdéses, mi legyen az osztályozott hulladékkal, újra tudjuk-e valamilyen módon hasznosítani. Tény, hogy eddig az egyetlen reális terv, melyet benyújtottak, a cirkuláris gazdasági feldolgozó központ megépítése volt. Egyértelmű változást eredményez, ha majd nem üzemelnek az eddigi szeméttárolók, és nem ássák el a szemetet” – áll a városi hivatal állásfoglalásában, melyet kérésünkre Dajana Hanesová szóvivő küldött.