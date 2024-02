Országos élmezőnyben a dunaszerdahelyi úszóklub

Nyerhetnek is

Terveik szerint a jövő évi téli kupát is február, március környékén tartják majd Dunaszerdahelyen. A kategóriák is hasonlóan alakulnak, ahogy az idén is, lesz 1000, 750, 500, 250, 100 és 50 méteres gyorsúszás, 4 x 50 méteres váltó, valamint 100 és 50 méteres mellúszás.

„Nem szeretném elkiabálni, de nagyon jól vezetjük a tabellát, idén bajnokok lehetünk. Ez a déli régió és Dunaszerdahely történetében először fog előfordulni, hogy egy itteni úszóklub megnyeri a Szlovák Úszóbajnokságot. Óvatosan mondom ezt, mert még van vissza négy versenyünk, még bármi megtörténhet, ám a számok azt mutatják, hogy nyerni fogunk”

– tette hozzá az alelnök.

Fontos a támogató közeg

Az úszósportban az elért eredményekért meg kell dolgozni, amit a sportolók pontosan tudnak, természetesen családtagjaik is. Tőzsér Sándor elárulta, hogy nem könnyű az úszók helyzete. Az sok edzés miatt kevesebbet vannak otthon, amit a családtagok is megéreznek.

„Gyerekkorom óta úszom, nekem is van egy gyermekem, aki ugyanúgy sportol. Most vagyok 39 éves és amióta elkezdtem, azóta minden nap úszom. Voltak olyan sporttársak is, akiknél ez nem volt könnyű és voltak konfliktusok. Ha a család is látja a befektetett kemény munkát és az azt követő eredményeket, akkor már támogatóbbak, büszkék rá. A kemény munka példamutató az egész család számára. Persze sok időt követel, de mindennek ára van”

– vélekedik Tőzsér Sándor.