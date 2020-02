Önsegélyező csoportok első kórházi találkozója

Rendszeres kapcsolat

II. János Pál pápa rendelkezésére 1993 óta február 11-én, Szűz Mária első lourdes-i jelenésének emléknapján tartják a betegek világnapját, amiről a találkozó szervezői is megemlékeztek. A gyógyíthatatlan és a krónikus betegséggel élők napján a résztvevők utaltak arra, hogy minden társadalmat minősít az, hogy mennyire lelkiismeretesen törődik a betegekkel. A fórumon részt vettek a sztómások klubjának, a civilizációs betegséggel élők klubjának, a szklerózis multiplex betegek csoportjának, az emlőrákkal élők Írisz klubjának a képviselői, és jelen voltak a szímői nappali idősközpontot üzemeltető Hesperus társaság, valamint a Parkinson társaság tagjai. Az előadásokban szó volt a betegek méltóságának megőrzéséről, a házi gondozásra szorulók igényeiről, a családtagok bevonásáról. Lívia Kollárová, a kórház betegápoló részlegének a vezetője elmondta, amikor a sebészeten dolgozott egészségügyi nővérként, szorossá vált a kapcsolata a sztómások klubjával, és később az egészségügyi középiskola tanáraként is felkereste diákjaival a rendkívül aktív érsekújvári önsegélyező csoportot. „Az egészségügyi iskolát látogató diákok megtapasztalhatták, milyenek a betegek hétköznapjai és ünnepi alkalmai és mi az önsegélyező csoport feladata. Rendkívül fontos a kórházi kezelést követően a házi gondozásra szorulók alapos tájékoztatása, az intézmény, a beteg, a hozzátartozók és a betegszervezetek hatékony, szoros együttműködése” – mondta Kollárová.

Elsők az országban

Az érsekújvári kórházban tavaly nyitották meg az egészségügyi és étkezési tanácsadó központot, amely az első fórumot szervezte. Már a kórházi kezelés során megfelelő tájékoztatást kaphatnak a betegek a központ szakembereitől. A házi gondozásra szorulók és a hozzátartozóik megtudhatják, mi a teendő a műtétet követő időszakban, hogyan kell ápolni a lassan hegedő sebeket, inzulint adagolni a cukorbeteg páciensnek, és elsajátítják az urológiai katéterek megfelelő alkalmazását. A központ dolgozói konzultációra várják az allergiás, emésztőszervi, onkológiai vagy anyagcsere betegséggel küzdőket és kérésre étkezési tervet állítanak össze a pácienseknek. Azok az ügyfelek is megfelelő tájékoztatást kapnak, akiknek a szociális szolgáltatásokkal, vagy különféle egészségügyi eszközök beszerzésével vannak gondjaik. A szociális szolgáltató központok, idősbeteg gondozók működéséről, azok elérhetőségéről is tájékoztatják az érdeklődőket. Egyedülálló projektről van szó Érsekújvárban, más kórházakban nincsenek ilyen központok. Alžbeta Hercegová táplálkozási tanácsadó elmondta, szeretnék, ha a beteg folyamatosan tartaná velük a kapcsolatot és megfogadná a tanácsaikat. Az egészséges étrenddel kapcsolatos információkat a családtagokkal is szeretnék megosztani, mert előfordul, hogy a beteg énképe teljesen más. Időnként csak nehezen ismeri el, hogy egészségesebb életmódra, étrendre volna szüksége. Ezért is fontos a család bevonása, hogy folyamatosan ellenőrizhető legyen a beteg állapota és a javasolt étrend hatékonysága.





Ki gondoskodjon róla?

Iveta Svetlanská a tanácsadó központ egészségügyi nővére és fő mozgató ereje arról tájékoztatta lapunkat, hogy eddig is feladatuknak tekintették a betegszervezetekkel való együttműködést, de mostantól rendszeressé szeretnék tenni a találkozókat. „Tájékoztató lapokat szeretnénk kiadni. A kórházi betegkísérőben hasznos útmutatót találnak az érintettek arról, mi a teendő, miután hazaengedik a beteget a kórházból. Van úgy, hogy komoly törést jelent az ember életében, ha produktív, aktív életet élő emberként házi gondozásra, ápolásra szorul. Az orvosok és a nővérek nemegyszer tanúi annak, hogy a rokonok ilyen esetben tanácstalanok, van úgy, hogy meg kell egyezniük abban, ki ápolja majd a beteg hozzátartozót és szakmai segítségre van ehhez szükségük. Az érsekújvári központ dolgozóihoz bátran fordulhatnak a betegek és a családtagok” – mondta Iveta Svetlanská. A szakembertől megtudtuk továbbá, hogy rendkívül hasznos, ha a krónikus betegséggel élők kapcsolatba lépnek az adott önsegélyező csoporttal, ahol komoly támaszra lelhetnek, baráti kapcsolatokat létesíthetnek a hasonló gondokkal küzdőkkel. „Pszichológusok, logopédusok is segítik a betegek felépülését. Készek vagyunk segítő kezet nyújtani azoknak is, akik hivatásos gondozót keresnek, vagy olyan intézményt, amely beteggondozásra szakosodik” – mondta Iveta Svetlanská.

Hatékony szakmai eszmecserére, baráti beszélgetésekre is lehetőség nyílt az első találkozón, melyet a résztvevők nagyon hasznosnak és inspirálónak tartottak. A résztvevők egyetértettek abban, hogy közös erővel, egymás kölcsönös, folyamatos tájékoztatásával még többet tehetnek annak érdekében, hogy a betegek teljes értékű, tartalmas életet éljenek.