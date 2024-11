Visszavágtak a kicsik: ötöt rúgott a Crvena zvezda a Stuttgartnak

A PSV a BL történetének első olyan csapata lett, amely még a 86. percben is kétgólos hátrányban volt, a végén mégis győzni tudott. Pedig a Sahtar Donyeck kapusa, Dmitro Riznik szintén rekordot döntött a 15 védésével, de a vége így is 3:2 lett az Eindhoven javára. Az ukránok nem bírták el Pedrinho kiállítását, Tillman a 87. és a 90. percben (bombagóllal), Pepi a 95. percben köszönt be.