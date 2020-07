Odafigyeléssel csökken a hulladék

etője, Farkas Zsolt és Gőgh Ferenc polgármester fontosnak tartja a környezet megóvását, a környezettudatos életmódot. Tavaly júliusban a legfőbb céljuk az volt, hogy megreformálják a hulladékgyűjtés módját, és hogy elérjék, minél nagyobb mértékben szelektálják a szemetet a lakosok. Ehhez sok felvilágosító, tájékoztató munkára volt szükség, de az eredmények alapján úgy tűnik, sikeres a szakosztály.

Tökéletesítik a rendszert

„Egy év alatt több mint ötvenszer szedjük össze a szelektált hulladékot a faluban. Minden szeméttípust előre elkészített terv szerint gyűjtünk, amelyet minden háztartás megkapott. Minden kategóriát más napokon, külön gyűjtjük, hogy kiküszöböljük az egyes szeméttípusok összekeveredését” – vázolta fel Farkas Zsolt. A lakosok különböző színű zsákokba gyűjtik a hulladékot. A zsákokat a község biztosítja számukra a gyártói felelősségvállalói szervezet (OZV, vagyis organizácia zodpovednosti výrobcov) támogatásával. Korábban a kihelyezett és elszállított zsákokért cserébe ugyanolyat osztottak szét a hulladékszállítók, ám az osztályvezető szerint ez nem volt jó megoldás, hiszen nem lehetett mindenhol a kapura, kerítésre beakasztani a zsákokat, előfordult, hogy elfújta a szél. Hogy ezt elkerüljék, azt vezették be, hogy minden háztartás egy egész tekercs műanyag zsákot kap, amelyekre QR-kóddal ellátott matricát ragasztanak. A kód segítségével nyomon lehet követni, ki mennyi zsákot adott le, illetve hogy milyen típusú hulladékból mennyit szállítottak el az adott háztartásból. Ha valakinek elfogy a zsákja, újabb tekercset kérhet a községi hivatalban. Ez a megoldás arra is jó, hogy ellenőrizni lehessen, mi kerül a zsákokba, illetve a lakosok és a környezetvédelmi osztály közötti kommunikációt is elősegíti.

Kényszerből újítás

„A szemét összegyűjtését és elszállítását a község saját alkalmazottai végzik. A koronavírus-járvány miatt úgy kellett a munkát elvégezni, hogy minél kevesebbet találkozzanak a munkások, ezért kisebb csoportokba osztottuk őket. A kommunális hulladéknál a heti szemétszedést kéthetes intervallumokra váltottuk. Azt tapasztaltuk, hogy bevált ez a rendszer, teljesen elegendő, ha csak kéthetente gyűjtjük össze a szemetet. A kommunális hulladék aránya már korábban is csökkent azzal, hogy komposztálókat osztottunk ki a lakosoknak, illetve a szelektálásra is egyre többen térnek át. A karantén alatt azonban még inkább csökkent a kommunális hulladék arányaˮ – mondta el Farkas Zsolt.

Igényekhez igazodva

Jelenleg Nagyfödémesen azon dolgoznak, hogy amit a karantén idején kényszerből bevezettek, a későbbiekben állandósuljon, hiszen látják, hogy jól működött. Az elképzelés szerint lesz egy standard kéthetes gyakoriságú hulladék-elszállítás. Akinek ez nem felel meg, az hetente is kérheti az elszállítást, azonban magasabb illetéket kell érte fizetnie. A nyugdíjasok, egyedülállók számára lehetővé teszik a havi rendszerességű szállítást, amiért értelemszerűen kevesebbet fognak fizetni.

Folyamatos tájékoztatás

„Állandóan ismételni kell, melyik zsákba mi kerülhet, hogy a hulladékot össze kell nyomni, hogy minél kisebb helyet foglaljon, vagyis, hogy milyen módon kell helyesen szelektálni. Sajnos vannak olyan lakosok, akiket sehogy sem tudunk elérni. A község honlapját és Facebook-oldalát nem olvassák, a hirdetést nem hallgatják, az SMS-küldő rendszert nem aktiváltatják. A falu újságját ingyenesen eljuttatjuk minden háztartásba, de úgy tűnik, azt sem olvassa el mindenki, így mindig vannak, akik nem foglalkoznak a szelektálással. Minden adandó alkalommal próbáljuk előhozni újra és újra ezt a témát, mert szükséges. A három hónapos karantén alatt, amikor áttértünk a kéthetes szemételhordásra, állandóan azt kérdezgették az emberek, mikor térünk már vissza a régi rendszerhez. Sokan úgy vélték, a falu emiatt fog meggazdagodni, hiszen a 19 eurós szemétilletéket befizették, de a szemetet csak kéthetente hordtuk el. Tudatosítania kellene mindenkinek, hogy tavaly is ugyanennyi volt az illeték, de 52-szer gyűjtöttük össze a kommunális hulladékot, 12-szer a szelektált hulladékot. Az idei évben több mint 50-szer szállítjuk el a szelektált hulladékot, és ha kéthetes rendszerben működnénk, 26-szor szállítanánk el a kommunális hulladékot. Ez mindenképpen többet jelent a tavalyinál, tehát szó sincs spórolásról” – magyarázta Farkas Zsolt.

Sokrétű szolgáltatás

Az osztályvezetőtől megtudtuk, a 19 eurós illeték a kiadásoknak nagyjából az 55 százalékát fedezi. Egész évben működik a gyűjtőudvar, ahol a biohulladék ledarálását és az építkezési hulladék feldolgozását végzik. A községnek éves szinten nagyjából 10 ezer eurójába kerül ez a tevékenység. Tavasszal lomtalanítást is tartanak Nagyfödémesen, amikor a nagy méretű hulladékot szállítják el a házak elől. Ezért a szolgáltatásért sem kell külön fizetniük a lakosoknak. A biohulladékot ugyancsak hetente szedték a településen, de amióta kiosztották a kerti komposztálókat, ebben is változás történt. „A lekaszált füvet könnyen lehet komposztálni, ezért leállítottuk a szedését. Csak a faágakat, növényszárakat fogjuk összegyűjteni. Tavasszal és nyáron gyakrabban, ősszel kéthetente, télen pedig ritkábban tervezzük elszállítani. A lakosokat mindig arra kérjük, legyenek tekintettel egymásra, és mindenki legfeljebb nagyjából egy köbméternyi biohulladékot helyezzen ki a háza elé. Amennyiben valaki nagyobb mennyiséget szeretne elszállíttatni, 20–25 euróért egész hétvégére kibérelheti a község teherautóját erre a célra és kivitetheti a gyűjtőudvarra” – fejtette ki az osztályvezető.

Feldolgozás

Az összegyűjtött hulladék további feldolgozásra kerül. A papírt tovább válogatják. Az egyik csoportba a karton kerül. Korábban 200 eurót kellett fizetni minden elszállított tonnáért, de mivel összepréselték, ezért nagy mennyiséget el tudtak raktározni, így ki tudták várni, amíg ingyenesen elszállították Nagyfödémesről. A másik csoportba a többi papír kerül, amelynek kilójáért 2–3 centet kapnak. Az üveget egy feldolgozóba hordják el ingyenesen. A Tetra Pak elszállításáért 150 eurót fizet a község tonnánként. Évente 2–3 tonnányi gyűlik össze belőle a több mint 4500 lakosú nagyközségben. A fémet ugyancsak kétfelé osztják. Az egyik csoportba az alumínium, a másikba a vas kerül, amelyekből szintén nem gyűlik össze nagyon nagy mennyiség. Ezeket is összepréselve tudják eladni. „Talán az lenne optimális, ha Nagyfödémes több környező faluban is gyűjtené ezeket a típusú hulladékokat, mert a nagyobb mennyiséggel már érdemes lenne foglalkozni, nem kellene más szemétszállító cégektől függenünk. Működtethetnénk például szelektáló futószalagokat. Erre már több pályázatot is beadtunk, de egyelőre még nem bírálták el” – egészítette ki Farkas Zsolt.

Hatalmas előrelépés

A környezetvédelmi osztály vezetője az elmúlt három év adatait összehasonlítva megállapította, hogy jelentősen csökkent a kommunális hulladék aránya. „Ami nagyon segített ezen a folyamaton, az a rendszeres ellenőrzés. A szemétszedést végző alkalmazottak is magukénak érzik a feladatot. Meg vannak győződve arról, hogy ez egy jó dolog, lelkiismeretesen végzik a munkájukat, és nagyban segítik az én munkámat is, például azzal, hogy tájékoztatnak a lakosok szokásairól, az esetleges hibákról. Szerencsére elmondhatom, egyre ritkábban fordul elő, hogy nem megfelelő dolgok kerülnek a zsákokba, és ez jórészt a szemétszállítók érdeme is. Egyre jobban odafigyelnek az emberek a szelektálásra. Az utóbbi időben feltűnt, hogy egyre több ház előtt nem zsákban, hanem csak összekötve helyezik ki az egyes hulladéktípusokat, hogy ezzel is csökkentsék a felesleges hulladék mennyiségét, amit a zsákok jelentenek” – mondta el Farkas Zsolt. Érdekességként kiemelte, a karantén időszakában jelentősen megnőtt a kartonok, csomagolóanyagok mennyisége, hiszen az emberek otthon voltak és rengeteg árut rendeltek csomagküldő szolgálatokon keresztül. 2018-ban 2000 tonna hulladék került Nagyfödémesről lerakatra. A 2020-as évre azt a célt tűzte ki a község, hogy 1200-ra csökkenti ezt a számot azzal együtt, hogy a lakosok száma folyamatosan növekedik.

További feladatok

Farkas Zsoltnak sokrétű a munkája, több más feladatért is felel. A környezetvédelmi minisztérium által kiírt pályázatok elkészítését is ő végzi. Jelenleg például traktort és pótkocsit, valamint nagy teljesítményű darálót szeretne vásárolni a falu, erre készült a legutóbb pályázat. Ő helyettesíti a „kisüzem”, vagyis a közhasznú szolgáltatások vezetőjét is, ha kell, hiszen az ő munkájuk is szükséges ahhoz, hogy a faluban minden olajozottan működjön. További pályázatokat adtak be parkosításra, vízelvezetésre, tó és kültéri workout edzőpálya kialakítására. „Ezen kívül az eladást kell intéznem és az alkalmazottak irányítását, továbbá a gyűjtőudvar működtetését. Az illegális szemétlerakók felszámolása, a tettesek leleplezése is sok fejtörést okoz, ezekkel is foglalkozni kell” – tette hozzá Farkas Zsolt.