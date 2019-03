Nyolcvan kanyarós beteget regisztráltak

A kassai és a kassa-vidéki járásbeli területeken összesen 21 kanyarós betegről tudnak az orvosok, a Nagymihályi járásban mindössze négyről, a Pozsonyi 4. járásban pedig kettőről számoltak be. A Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) a regionális hivatalok segítségével továbbra is figyeli a szlovákiai és az európai járványügyi helyzetet, az aktuális információkról pedig a nyilvánosságot is tájékoztatja. A kanyaró szlovákiai előfordulásáról az európai gyorsriasztási rendszert is értesítik.

Ha komoly változás történne, minden szükséges lépést megteszünk, hogy megakadályozzuk a kanyaró terjedését

– nyilatkozta Dáša Račková, a Közegészségügyi Hivatal szóvivője. Húsz év elteltével tavaly volt komoly kanyarójárvány Szlovákiában. A lázzal, köhögéssel és viszkető kiütésekkel kísért betegséget a fejlett országokban évtizedekkel ezelőtt felszámolták a védőoltás bevezetésével. Fellépnek elszigetelt járványok ezekben az országokban is, ha valaki külföldről behozza a betegséget, illetve ha megnő egy közösségben azoknak a száma, akik nem kaptak védőoltást. Az Egyesült Államokban öt évvel ezelőtt 147 ember betegedett meg, a fertőzöttek nagy része akkor a családok által közkedvelt Disneylandben kapta el a betegséget, amely később Mexikóra és Kanadára is átterjedt, ahol további 159 ember betegedett meg.