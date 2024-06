Nyolcadik alkalommal rendezik meg a Felvidéki Vágtát, a belépés ingyenes

A Nemzeti Vágta a lovas hagyományok felelevenítésére életre hívott egyedülálló lovas verseny, májustól augusztusig 16 vidéki és határon túli elővágta előzi meg. A nyolcadik Felvidéki Vágtára idén rekordszámú lovas jelentkezett. Elrajtol a Felvidéki Vágta, újdonság a Huszárgyerek Vágta és nem marad el a már jól ismert Kishuszár Vágta sem. Dunaszerdahely mindhárom kategóriában indít lovast. A Felvidéki Vágtán a házigazda színeiben Põthe Zoltán versenyez, a Kishuszár Vágtán Pőthe Laura, mig a Huszárgyerek Vágtán Kohút Linda képviseli Dunaszerdahelyt. Az ifjúsági mezőnyt idén először két csoportra osztották: a 10-13 évesek (2011–2014 között születettek) a Huszárgyerek Vágtán versengenek, a 14–17 évesek (2007–2010 között születettek) a Kishuszár Vágtán indulhatnak.

„Nagyon örülünk a szabálymódosításnak, mert ennek köszönhetően lehetőség nyílik a folyamatos utánpótlás-nevelésre. Így idén először már a 16-17 évesek is versenyezhetnek, akik a Kishuszár Vágtát követően később akár a felnőtt futamban, a Felvidéki Vágtán is megmérettethetik magukat. A Kishuszár Vágtán 5, a Huszárgyerek Vágtán pedig 4 lovas indul. Mindkét kategóriában két előfutamot tudunk rendezni. A Felvidéki Vágta ezáltal eleget tesz az egyik fontos célkitűzésének, hogy a fiatalok érdeklődését is felkeltse a lovassport iránt”