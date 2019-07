Nyáron is érvényben van a szesztilalom

Elejét vennék így a rendbontásnak, és azt is folyamatosan ellenőrzik, hogy betartják-e a szesztilalmat a lakosok. Vágsellyén 2009-ben fogadták el a szesztilalmat. Az alkoholt árusítók, valamint a nyilvános helyekre vonatkozó szesztilalmat megszegők 165 eurótól 6638 euróig terjedő bírsággal sújthatók. Az italozáson kapott kiskorú vagy fiatalkorú szüleit, gyámját 33 euró pénzbírsággal büntethetik. A vágsellyei önkormányzati rendelet kimondja, tilos szeszes italt fogyasztani a város közterületein, a vasúti pályaudvaron, vagy a temető közelében. Sört és bort szabad felszolgálni a felnőtteknek szervezett zenei és kulturális rendezvényeken, ám ittas emberek nem szállhatnak fel a tömegközlekedési eszközökre. 2013-ban már olyan sok panasz érkezett a lakosoktól amiatt, hogy a vendéglők környékén a nyitvatartási idő után is részegek dorbézolnak, és zavarják az éjszakai nyugalmat, hogy ebben az ügyben is lépni kellett a város vezetésének. A járási székhelyen érvényben lévő rendelet szerint a lakott területek ötven méteres körzetében üzemelő vendéglők, kocsmák, szórakozóhelyek és játéktermek nyitva tartása 6-tól 22 óráig engedélyezett. A kertvendéglőkben, nyári teraszokon 8-tól 22 óráig szolgálhatják ki a vendégeket, kivéve azokat a napokat, amikor városi rendezvények zajlanak. Alkoholmentes zónaként jelölték meg továbbá a templomok, egészségügyi létesítmények, iskolák és óvodák százméteres körzetét. A szesztilalom érinti a bevásárlóközpontok környékét és parkolóit, továbbá az autóbusz-megállókat, kulturális központok, galériák és sportlétesítmények, vagy hivatali épületek ötven méteres körzetét. A lakott területtől távolabbi szórakozóhelyeken, hétköznapokon 24 óráig, pénteken és szombaton éjjel 2 óráig engedélyezett a nyitva tartás. Fokozottabban ellenőrzik majd a lakótelepeket is a városi rendőrök, és azt ajánlják a lakosoknak, hogy ne dicsekedjenek a közösségi oldalakon az elutazások időpontjával, ne húzzák be a sötétítőfüggönyöket. Kérjék meg a rokonaikat, a szomszédokat a hosszú útra indulók arra, hogy rendszeresen ürítsék ki a postaládájukat.

A rendőrök szerint a közösségi oldalakat elég elárasztani a kiránduláson készült felvételekkel majd akkor, miután hazatértek a szabadságból. Értéktárgyaikat inkább egy banki széfben helyezzék el, ne hagyják a lakásban, vagy a családi házban.