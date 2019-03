Mikszáth-anekdota főhősének fogadalmából épült templom

Olyan tiszta a formája, mint az akkori emberek lelke volt. Aki rosszat tett, s megbánta, az a lelkiismeretének volt adósa, míg fogadalmát be nem teljesítette. Ilyen úr volt Tihanyi Ferenc, Ipolyszele 19. század eleji birtokosa.

Evangélikus atyafiak

Ipolyszele Nógrádnak azon az északi részén fekszik, ahol az Ipoly még csak akkorka patak, hogy alacsony vízálláskor egy gyerek is gond nélkül átgázol rajta. Mégis akkora három kőből rakott boltíves gótikus hídja van, mint egy nagyvárosnak, mert itt, a folyó felső folyásánál néha annyi víz zúdul le, hogy majdnem átcsap a gátakon. A folyó parti kis faluban, Ipolyszelén – amely ma Poltár, az ország egyik legkisebb járási székhely része – a vidéki egyházi klasszicista építészet egyik gyöngyszemét, az ágostai evangélikus templomot találjuk. Nem túl nagy, mégis impozáns. Téglalap alaprajzú, arányos, viszonylag sima homlokzatú, csupán vakolatdíszekkel tagolt felületű építmény.

Bejárata fölött a klasszicista stílus kedvelt elemét, egy timpanont húztak, és alatta egyetlen nagy méretű, isten latinul leírt nevével, a Deo szóval díszítették a falat, amely a hatalmas, tekintélyt parancsoló, kinyitáshoz erőt kívánó faajtó fölött olvasható. Belső tere is viszonylag puritán, mint azt a vallás megköveteli.

Oltárképe Jézust az olajfák hegyén ábrázolja, a szószék is a korszak stílusjegyei szerint készült, és van benne egy titokzatos emlékkő is, amelyet epitáfiumnak, sírkőnek vélnek.

Templom, fogadalomból

Ipolyszele ágostai evangélikus templomáról pontosan tudjuk, ki és mikor építtette. Az 1832 és 1835 között épült templom donátora a római katolikus vallású Ebeczki Tihanyi Ferenc temesi gróf és Nógrád megyei alispán. A híres gróf már 43 éves is elmúlt, amikor gyermekágyi lázban elhunyt első felesége, az ágostai evangélikus hitű Hodossy Mária és csecsemő korában elhunyt gyermeke emlékére építtette ezt az ipolyszelei szakrális épületet. Feleségét Kiscsalomiján temettette el. A fennmaradt legendák szerint a 43 évesen lassan már korosnak számító gróf gyermekáldásra vágyva nyilvános fogadalmat tett, hogy templomot építtett az evangélikusoknak, ha utóda születik. Tihanyi Ferencről tudjuk, hogy 1832. március 9-én hunyt el az első felesége, őt pedig még ugyanennek az évnek a júliusában alispánná választották. A gróf állta a szavát, a templom alig három év alatt fel is épült. Tihanyi volt az, aki a balassagyarmati vármegyeház építését szorgalmazta, 1835-ben sikerült is átadni az új vármegyeházat. A következő tisztújításon Jankovich Antal követte őt a Nógrád megyei alispáni poszton. Tihanyi Ferenc másodszor is megnősült, felesége Rhédey Borbála négy gyermekkel ajándékozta meg őt, 1859-ben hunyt el. Sokat tartózkodott a nógrádi, ebeczki birtokon, s innen való az ismeretsége Mikszáth Kálmánnal, a legnagyobb palóccal, aki anyai ágon szintén Ebeczk faluból származik. Hogy ismerték-e egymást vagy már csak hallomásból, mások elbeszéléséből tudott az ipolyszelei templomalapítóról Mikszáth, ezt nem lehet ma már se bizonyítani, se cáfolni. Mikszáth alig tizenkét éves volt, amikor az anekdoták szerint morózus, kertjében magányosan sétálgató és magában ott a politikáról beszélgető, mert csak magában bízó temesi gróf és néhai nógrádi alispán hetvenéves korában elhunyt. Azt is állítják Ebeczky Tihanyi Ferenc grófról, hogy itthon, nógrádi birtokain ugyancsak a fogához verte a garast, de ha elutazott szokásos éves temesi látogatására, ő volt a legbőkezűbb gavallér egész ott-tartózkodása alatt. Már hogy így volt-e, nem így volt-e, ez a gróf és Mikszáth titka marad. Az ipolyszelei templom pedig örök mementója a szerelemnek és a hitnek.