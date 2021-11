Komárom – Nem veszi meg a volt poliklinika épületét a szlovák állam

A kulturális minisztériumnak november 28-áig volt ideje arra, hogy jelezze, kíván-e élni az elővásárlási jogával vagy sem. Szabó Ingrid, a komáromi Városi Hivatal vezetője lapunk megkeresésére elmondta, a tárca először emailben jelezte, hogy a válaszuk nemleges, majd hétfőn ezt hivatalos levélben is megerősítették. November 30-ai kezdettel így kiírják a versenytárgyalást, amelynek határideje január 15-e lesz.

A kiírás részleteit, valamint az elbíráló bizottság összetételét legutóbbi ülésén már jóváhagyta a komáromi képviselő-testület. Több olyan feltételt is kidolgoztak, amelyek Komáromnak biztosítékokat, a majdani vevőnek viszont komoly kötelezettségeket jelentenek. Így például a birtokbavétel utáni három éven belül kell elkezdenie a beruházónak a felújítási munkálatokat, amelyeket legkésőbb 2025. szeptember 30-áig kell majd befejeznie. Ha ezt nem tartja be, a komáromi önkormányzat pénzbüntetést róhat ki a cégre, amely a vételi ár 10 %-át is jelentheti – illetve ezen felül kártérítésre is igényt tarthat, sőt, szükség esetén akár fel is mondhatja a szerződést. A város továbbá azt az igényét is beépítette a feltételek közé, hogy az épületben nem kaphatnak helyet szerencsejátékok.

Mint ismeretes, a Komárom tulajdonát képező patinás 19. századi, csaknem 1200 négyzetméteres, ám igen rossz állapotú épület jelenleg arra vár, hogy a Műemlékvédelmi Hivatal műemléknek minősítse. Az ingatlan a vonatkozó eljárás időtartama alatt is védettséget élvez, így az államnak elővételi joga volt rá. A testületi ülésen elhangzott, Magyarország is a potenciális vevők között van, amely vélhetően a magyar állam tulajdonában levő részvénytársaság szlovákiai leányvállalatán, a MANEVI SK nevű cégen keresztül venné meg az ingatlant.