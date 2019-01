Nem sikerült eladni a lakásokat Nagykaposon

Petrikán Péter polgármester elmondta, a bérlakások egy részével komoly problémák vannak, ugyanis fel kellene újítani őket. A Fábry utcában, illetve a P. O. Hviezdoslav lakótelepen álló házak tetőzetét például cserélni kellene, egy épület födémcseréje minimum 20 ezer euróba kerülne. A beruházás elvégzése – melyet egyébként a törvény kötelezettségként ró a tulajdonosra – már csak azért is megfontolandó, mivel ezekben az épületekben jó néhány olyan bérlő lakik, akiknek lakbérhátralékuk vagy egyéb közüzemi tartozásuk van. A Fábry utcai házakat a város le akarta bontatni, helyükön modern multifunkciós épületeket emeltek volna. A beruházás egy hosszú távú építészeti terv része volt, de megvalósítása eddig nem kezdődött el. Időközben a Hviezdoslav lakótelep 61-es számú bérházát eladta a város, az 56-os bérháznak azonban eddig csak egy részét sikerült eladni, a lakások helyén az új tulajdonosok iroda- és üzlethelyiségeket rendeztek be. Mivel a városközpontban álló ingatlan többi része iránt is nagy érdeklődés volt, a város tavaly a kb. 30 ezer euróért a többi lakást is eladta volna, de 2018-ban erre nem került sor. A polgármester tájékoztatása szerint azonban nem mondtak le az értékesítésről, az iroda- és üzlethelyiségekként használható önkormányzati vagyont újra felértékeltetik, és újra meghirdetik.

Az Ung-vidéki település vezetése évtizedek óta hiába próbálja értékesíteni azt az eredetileg óvodának szánt épületkomplexumot, melynek építését a nyolcvanas évek végén kezdték el. A pénzhiány miatt félbemaradt munkát csak 2003-ban folytatták, ám az akkor már nyugdíjasotthonnak szánt, háromszintes téglaépület máig nem készült el. A városvezetés 2008-ban az 530 ezer euró értékű ingatlant áruba bocsátotta, az akkori vásárló azonban csupán az összeg felét lett volna hajlandó kifizetni. Mivel az adásvétel ilyen feltételek mellett nem valósult meg, az önkormányzat a komplexumot 2014-ben 300 ezer euróért újra meghirdette – sikertelenül. Az önkormányzat ezután újra áruba bocsátotta a házat, de a megadott határidő lejártáig egyetlen potenciális vásárló sem jelentkezett. Az évtizedek óta üresen álló komplexum lebontásával egyébként az önkormányzat kb. 5000 négyzetméternyi építési telekhez jutna.