Nem lett hivalkodó, megőrizte falusi jellegét

Idén március elsején tartották az utolsó rendezvényt az épületben, másnap megkezdődött a nagyszabású felújítás. A község sikeresen pályázott a környezetvédelmi minisztérium által az épületek energiafogyasztásának a csökkentésére kiírt felhívásán, és 2018-ban a szerződés aláírása után elindult a közbeszerzési eljárás, amelyet egy zsolnai vállalat nyert el. A több mint 444 ezer eurós uniós támogatás felhasználási módja adva volt, kizárólag az épület felújítására szolgált, lehetőséget adva a tetőcserére és szigetelésére, az épület falainak a szigetelésére, az ablakok és külső ajtók lecserélésére, a fűtésrendszer teljes körű felújítására, amely az új csöveken és fűtőtesteken kívül új hőszivattyúkat is jelentett, valamint felújították az épület teljes villanyhálózatát is. Ebből az összegből a község 5 százalékos önrészt vállalt. Mivelhogy energiatakarékossági projektről van szó, az átadástól kezdve, öt éven át ellenőrizni fogja a Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség az energiamegtakarítás valós mértékét. „A munkálatok a koronavírus-járvány idején sem álltak le, a tervezett időpontra készült el minden, így a használatba vételi eljárás jóváhagyása sem késlekedett. Viszont hátravan még a belső terek rendbetétele. Fel kell újítani a színpadot, új padló kell a nagyterembe, és az előcsarnokra is ráfér a tatarozás. Ezeket a munkálatokat a község már saját forrásból fogja fedezni” – mondta a polgármester, Ribánszky Jarmila. A felújítás tehát folytatódik. A pozsonyeperjesiek arra a legbüszkébbek, hogy a kultúrház emberi léptékű, nem hivalkodó, ötvözi a múltat a jelen korszerűségével, vagyis pontosan olyan, mint amilyennek egy nagy múltú falu kulturális központjának lennie kellene.

