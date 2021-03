„Nem az vagyok, aki voltam” – két hónappal a Covid-diagnózis után

Év elején vörösbe váltott a galántai kórház, ahol január eleje óta csak koronavírusos betegeket látnak el. „Emberfeletti, amit az orvosok és nővérek elkövetnek” – mondja a kórházban tapasztaltakról Csillag Sándor, hozzátéve, hogy félni nem szabad, lépni viszont gyorsan kell a tünetek ellen.

Novemberben tért haza külföldi munkahelyéről, a terv szerint az ünnepek után újra munkába állt volna, de közbeszólt a fertőzés. Az ötvenes férfi negatív antigénteszttel indult el Németországba, ahol újra mintát vettek tőle, és a PCR-teszt már kimutatta a fertőzést a szervezetében. Ekkor még nem jelentkeztek nála a tünetek, csak néhány nappal később, az otthoni karanténban romlott az állapota. Családjával hárman élnek egy háztartásban, mindegyiküknél máshogy nyilvánult meg a koronavírus-fertőzés.

Levertség és száraz köhögés kínozta, és mint mondja, olyan volt, mintha lángoltak volna a szemgolyói. A család háziorvosát is értesítették arról, hogy elkapták a vírust, folyamatosan kapcsolatban voltak vele. Sándor azt mondja, ha korábban kért volna segítséget, talán otthon is átvészelhette volna a betegséget a feleséghez hasonlóan.

– emlékszik vissza a kórházba szállításra a páciens, aki állandó légszomja mellett egy köhögőrohamot is átvészelt a kórházban, úgy gondolja, ez volt a betegség csúcspontja, de még mindig hosszú folyamatként tekint a gyógyulásra.

Infúziót, injekciókat, oxigénterápiát és véralvadásgátlót kapott a kórházban, a kimerültség miatt az ágy és a mosdó közötti néhány lépést is meg kellett terveznie. Ereje nem volt, a családjával leginkább írásban kommunikált.

„Nem ismertem magamra fizikailag, egész életemben sportoltam, ott viszont eltűntek az izmok a lábamról. Először idegenkedtem az oxigénpalacktól, később már megtanultam benne aludni is. Nagyon-nagyon lassan elkezdett javulni a légzésem, úgy éreztem, hogy egyre több oxigénhez jutok. A légszomj még most is jelentkezik, de ez már meg sem közelíti azt az állapototˮ