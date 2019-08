Nehezen szokják az autósok az új forgalmi rendet Párkányban

A hatályos egyirányúsítás alapján a haladási irány szerinti jobb oldalon több új parkolóhelyet létesítettek, a bal oldalon pedig kétirányú biciklisávon közlekedhetünk, egészen a Petőfi utcai kereszteződésig. A haladási irány a már eddig is egyirányú Kertész utcában szintén megfordult, most a forgalom a Sportpálya tér felől vezet a Kertész utcán át a Szent István utcáig. Bár ezen a szakaszon az új forgalmi rend már augusztus 7-től érvényes, kezdetben kaotikus volt a közlekedés, és nagyon sokan máig nem szokták meg az egyirányúsítást, illetve nem veszik figyelembe a közlekedési táblákat. A máshonnan érkező autósok szintén nehezebben tájékozódnak. Eugen Szabó, Párkány polgármestere lapunknak úgy nyilatkozott, augusztus elején a rendőrök is többször kivonultak a kritikus pontokra, és igyekeztek oldani a forgalmi gubancokat. Szerinte ez megszokás és figyelem kérdése. Arra a felvetésünkre, hogy miért épp a nyári főidényben kellett egyirányúsítani, úgy válaszolt, egyrészt a Szent István utcai parkolási gondokat enyhítették ezzel, másrészt az időjárás miatt kellett most elvégezni a munkákat. „Közlekedési projektet kellett készítenünk, amit jóvá kellett hagyatunk az érsekújvári közlekedésrendészettel. Olyan céget kellett találnunk, amelyik szakszerűen elvégzi a felfestést és a munkát, ehhez jó idő kell, valamint az új jelzőtáblákat is kellett gyártatnunk, és ki kellett helyeznünk. Ezért döntöttünk úgy, hogy idén nyáron hosszabbítjuk meg az egyirányú forgalmat. A változás egy folyamat része, lényege, hogy Párkány a közeljövőben komolyabban szeretné bővíteni a városon belüli kerékpárutak hálózatátˮ – magyarázta a polgármester.

Többen arra is panaszkodtak, hogy az egyirányúsítás miatt az új magán rendelőintézetbe autóval nehezebb eljutni, mint korábban. A polgármester erre úgy reagált, a Kertész utcában annyi változott, hogy most már csak az utca másik végéről lehet behajtani, de a rendelőintézet így is elérhető.

A gépkocsivezetőket, kerékpárosokat arra kéri Párkány önkormányzata, hogy figyeljék az új közlekedési táblákat, ne csak a GPS-re hagyatkozzanak, tartsák be a szabályokat és vigyázzanak egymásra.