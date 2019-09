Ne legyen tabutéma az időskori bántalmazás

Hívják bátran a segélyvonalat

A lévai fórum egyik szervezője volt Ľubica Gálisová az Idősek Segítő Fóruma Polgári Társulás elnöke, aki beszámolt arról, eddig milyen konkrét esetekkel, problémákkal kellett megbirkózniuk. Gálisová hangsúlyozta, a bántalmazott idős emberek gyakran szégyellik, ahogy a saját családjuk viszonyul hozzájuk. Nem merik elpanaszolni, ha a saját családtagjaik elhanyagolják vagy testileg, lelkileg bántalmazzák őket. „Szólaljanak meg ilyenkor a szomszédok, a barátok, ne nézzék tétlenül, ha valakit kiszolgáltatottságában megaláznak! Gondoljanak arra, ha szó nélkül eltűrik az ilyen méltánytalanságot, azzal elsősorban az agresszorokat támogatják, akik majd újabb és újabb áldozatokat szemelnek ki maguknak. Telefonáljanak a 0800/172500 szenior vonalra, hogy kimehessünk a helyszínre. Ha a bejelentő kéri, mi nem teszünk említést a rokonoknak arról, hogy kitől érkezett az észrevétel” – mondta Gálisová. Az előadó elmondta, szervezetük ilyen esetben felveszi a kapcsolatot az érintett önkormányzattal, értesíti az illetékes állami hatóságokat, és közösen lépnek fel az idős személy érdekében. „Olyan eseteknek is tanúi voltunk, amikor az idős asszony feljelentést tett a rendőrségen az őt bántalmazó fia ellen. A férfit elítélték, ám a feljelentő később mindent megtett annak érdekében, hogy a fia mielőbb szabaduljon. Most ismét együtt laknak, és a férfi ugyanúgy bántalmazza, fenyegeti, fejszével kergeti, mint korábban. Az idősek közül senki se tartsa elfogadhatónak és természetesnek, ha az őt gondozó rokonai elveszik a nyugdíját, mert az az ő bevétele. Senkit nem lehet arra sem kényszeríteni, hogy akarata ellenére átírassa vagyonát a rokonokra. Ilyen esetben segítséget kell kérni akár a szomszédok, barátok, vagy ismerősök bevonásával” – mondta Gálisová.

A fórumon elhangzott továbbá, hogy az idős emberek ellen elkövetett erőszak alatt nem csupán a fizikai bántalmazást értik, hanem az elhanyagolást, az érzelmi bántalmazást, az anyagi kihasználást, a zsarolást és a manipulációt. Bőven akad példa arra, hogy a családon belül a nyugdíjas ember társa, gyermeke, esetleg unokája él vissza a rossz egészségügyi és lelki állapotban lévő idős személy kiszolgáltatottságával.





Egy sötét folyosón feküdt a férfi

„A közelben lakó szomszédok figyelmeztettek bennünket arra, hogy a rokonok nem törődnek a nyolcvanöt éves férfival, aki egy kivilágítatlan folyosón fekszik egy ágyon. Mivel a férfi mindkét forgóját megműtötték, sem felülni, sem felállni nem bírt segítség nélkül az ágyáról. Semmi sem volt a közelében. Egy lámpa, de még egy rádió, vagy televíziókészülék sem, teljesen megszűnt a kapcsolata a külvilággal. Nem adagolták rendszeresen a gyógyszereit, nem vitték el az orvos által előírt kivizsgálásokra a rokonai. A család elvette a nyugdíját, és mivel a családfő nem dolgozott, mindannyian ebből a pénzből éltek” – mondta Ľubica Gálisová. A férfi kapott beutalót az egyik megyei fenntartású szociális intézetbe, ám a rokonai azzal fenyegették, hogy ott majd mindent magának kell fizetnie, sem ruhája, sem ételre valója nem lesz. „Rendőri kísérettel mentünk a helyszínre, és csak a szirénát bekapcsolva sikerült rávennünk a hozzátartozókat, hogy engedjenek be minket a házba. Késő délután érkeztünk, az idős ember teljes sötétségben feküdt. Új szerződést dolgoztattunk ki ahhoz, hogy végre szociális intézetbe kerüljön. Az eset kapcsán megjegyzem, hogy sem az önkormányzat, sem az idős beteget időnként meglátogató orvos nem tartotta fontosnak, hogy közbeavatkozzon” – ért a történet végére az előadó.

A fórumon több alkalommal elhangzott, hogy a médiák rendre azt sugallják, hogy az idős emberek feleslegesek. Emiatt a szépkorúaknak alacsony az önértékelésük és feleslegesnek érzik magukat. Holott egész életükben a családjukért dolgoztak, értékes tapasztalataik vannak, csak hát nincs kivel megosztaniuk.





Nyitrai és lévai kapcsolattartók

Milan Lakatoš a belügyminisztérium alkalmazottja elmondta, irodájuk a Nyitrai Járási Hivatal épületében található, ide várják azokat az idős embereket, akik bárminemű erőszak elszenvedői, vagy azokat, akik ilyen esetet kívánnak bejelenteni.

A kapcsolattartó helyek kiépítése során további regionális koordinátorokat vontak be a munkába. Léván és Vágsellyén Peter Windisch látja el a közvetítő és tanácsadó feladatokat, a 0908/731569-es telefonszámon érhetik el a segítségre szorulók. Milan Lakatoš a nyitrai székhelyről egyúttal az érsekújvári és komáromi károsultaknak is segítséget nyújt a 0908/793590-es telefonszámon, vagy személyisen találkozik velük a nyitrai központban. „Korábban elsősorban azokkal az esetekkel foglalkoztunk, amikor az idős embereket kirándulással, finom ebéddel csábították különféle termékbemutatókra. Mindenféle értéktelen bóvliárut vetettek meg velük, melyeket éveken át fizethettek szerény nyugdíjukból. Az újfajta átverésekkel is akad tapasztalatunk, az idős embereknek rendszerint késő este telefonálnak a csalók és azt állítják, hogy a hozzátartozójuk, fiuk vagy az unokájuk balesetet szenvedett. Sürgősen pénzre van szüksége, de nem tud a telefonhoz jönni. Majd küld valakit maga helyett, annak adják oda a kért összeget. Egy Nyitrához közeli községben így csalták ki egy idős házaspártól az egész életen át kuporgatott megtakarított pénzt. A két idős embert annyira megviselték a történtek, hogy egy éven belül meghaltak. Irodánk ingyenes tanácsadást és jogi szolgáltatást is kínál, önkormányzati és szociális szakembereket vonunk be a közös munkába” – mondta Milan Lakatoš.





Lévai tapasztalatok

A fórumon felszólaló lévai nyugdíjasok megosztották kellemetlen és nyugtalanító élményeiket a szakemberekkel. Az egyik idős asszony elmondta, három alkalommal zaklatták telefonon valamilyen ablakgyártó cég munkatársai. Hiába magyarázta el nekik az asszony, hogy már túl van az ablakcserén és elégedett az új nyílászárókkal, újra és újra próbálták meggyőzni arról, hogy engedje be őket a lakásába, hadd ellenőrizzék az ablakokat. Az asszony azzal érvelt, hogy ha valami gondja lesz, akkor felveszi a kapcsolatot az ablakcserôt végző céggel, de idegeneket nem enged be a házába. A fórum egyik résztvevője elmondta, nem érzi magát biztonságban a városban, mert úgy érzi, az idős és beteg ember mindenütt kiszolgáltatott, legyen az orvosi rendelő, vagy bármilyen hivatal, az alkalmazottaknak sem idejük, sem türelmük meghallgatni a panaszait. Anna Dvořáčkovával, a lévai kettes számú nyugdíjasklub tagjával a fórum szünetében beszélgettünk. „Miénk a legnagyobb nyugdíjasok klubja a városban, mintegy 240 tagunk van. Nagyon sok rendezvényt szervezünk, most az olimpiára készülünk. A hétfői és szerdai találkozókat itt, a Junior kultúrház termében tartjuk. A többi lévai klubnak kevesebb, mintegy 40-60 tagja van. A miénk azért ilyen nagy, mert hozzánk tartoznak a Léva városrészben élő klubtagok is. Örülök, hogy részt vehettem a fórumon, nagyon fontos, hogy az idős ember ne maradjon magára, tartozzon valamilyen közösséghez, ahol az esetleges visszaélésekkel kapcsolatos félelmeit, aggályait is megbeszélheti a többiekkel” – mondta Anna.

Szó volt a fórumon az intézeti ellátásról is, néhányan nehezményezték, hogy ebben a szférában nagyon rosszul fizetik az alkalmazottakat. Emiatt nem jut annyi figyelem és törődés a gondozottaknak.

Bevonják a fiatalokat is

Ľubica Gálisová beszámolt azokról az örömteli tapasztalatokról is, melyeket a diákokkal folytatott beszélgetések és foglalkozások során szerzett.

Az utóbbi időben egyre több tájékoztató jellegű fórumot szerveznek az alap- és középiskolák tanulói számára. A vitaindító és tájékoztató előadásokat követően a diákok gyakran ellátogatnak a közeli idősek otthona lakóihoz, vagy a nappali foglalkoztató központokba. „Értékes tapasztalatokat gyűjtenek a látogatások során, és más szemmel néznek az idősekre. Elmesélték, hogy számítógépes alapismeretekre tanítják az idős embereket, így korszerű módon kommunikálhatnak távoli hozzátartozóikkal, unokáikkal. A diákok azt is elmondták, érdekesnek tartják az otthon lakóinak múltbéli történeteit. Sokkal életszerűbbek például a háborús időszakról meséltek, mint ahogy azt a tankönyvekből ismerik” – foglalta össze eddigi tapasztalatait Gálisová.

Az Idősek Segítő Fóruma Polgári Társulás folytatni kívánja az előadások szervezését az iskolákon, hogy bevonják a fiatalabb generációt a segítő munkába, és megváltozzon az idősekről alkotott véleményük. További részletek és a kis interjú Tolnai Csabával lapunk nyomtatott számában olvasható.