Nagytárkányban ételkihordással, Kistárkányban szájmaszkok varrásával segítik a rászoruló lakosokat

A Bodrogköz délkeleti csücskében található Kis- és Nagyátrkány településeken sem feledkeznek meg a rászoruló lakosokról. Mivel náluk is gondot jelent a szájmaszkok hiánya, a helyi önkéntesek péntekig legalább kétszáz darabot készítenek, és mivel az iskolai menza is zárva van, az egyedül maradt idősebb lakosoknak legalább tíz napon át ingyenesen meleg ebédet szállítanak.

Pollák Éva, a Vöröskereszt nagytárkányi alapszervezetének elnöke az Új Szónak elmondta, a meleg ebéd házhozszállítására valójában egy külföldi ismerőse hívta fel a figyelmüket, akinek egyik közeli hozzátartozója a faluban él. „Mivel a koronavírus terjedése miatt ideiglenesen bezárták az alapiskola melett működő menzát, az egyik ismerősöm felhívására úgy döntöttük, hogy saját kezünkbe vesszük a dolgot. Nem akartuk, hogy az egyedül élő nyugdíjasok étel nélkül maradjanak, ezért a Vöröskereszt egyik zárt internetes csoportjában egy felhívást tettünk közé, hogy lenne-e valakinek kedve segíteni az idősek étkeztetésében. Több embertől is pozitív visszajelzést kaptunk. A bejegyzés megosztását követő néhány órában nyolc nyugdíjas tíz napon át, vagyis jövő hét péntekig tartó ételellátására gyűlt össze adomány“ – nyilatkozta lapunknak Pollák Éva. Hozzátette, az összeg beszerzése után több helyi éttermet is megszólítottak. A különféle szempontokat előnybe helyezve végül az egyik tiszacsernyői étterem szolgáltatásait választották, akik futáraikkal tíz napon át minden nap meleg ebédet visznek az időseknek. „Az ebéd elkészítéséhez és kiszállításához szükséges összeg helyi, segítőkész emberek adományából jött össze. Ebből fedezzük a rászorulók étkeztetését. A futár kesztyűben és szájmaszkban hordja a megadott címekre az ebédet. A csomagban tiszta szájmaszkot is kapnak. Összesen nyolc olyan nyugdíjasról van szó, akiknek nincsenek közeli hozzátartozóik. Ők eddig is az iskolai étkezdéből kapták az ennivalót, de mivel azt bezárták, más megoldást kellett találni. Az adakozók többsége egyébként helyi fiatalokból, jólelkú családokból áll, persze van egy-két idősebb adományozónk is. Mindenki nagyon köszönte a szolgáltatást, sőt egy olyan is akad közöttük, aki elmondása szerint nem szorul rá annyira, mint többi sorstársa, ezért az ebédet inkább egy hozzá hasonló sorstársának felajánlotta“ – mondta lapunkak Pásztor János, a helyi kulturális élet egyik aktív szervezője.

Maszkokat is varrnak

A Nagytárkánnyal szomszédos, mintegy 1200 lakosú Kistárkányban sem hagyják figyelmen kívül az idősebb lakosokat. Bálint Csilla kistárkányi polgármester elmondása szerint az ő településüket is nagy mértékben érinti a szájmaszkok hiánya, ezért néhány helyi önkéntes segítségével legalább kétszáz darabot készítenek. „A maszkokat házi ágyneműkből, terítőkből és egyéb anyagokból varrjuk. Ha minden a terv szerint halad, akkor péntekig nagyjából 200 darabot tudunk előállítani. A maszkokat három asszony varrja, de alapanyaghiányban szenvedünk. Kifogytunk a gumikarikákból, ezért más alaternatívákat kellett találnunk. Az általunk készített maszkokat elsősorban a falu mintegy 160 65 év feletti lakosának adjuk, de a hivatalban, a postán, az üzletekben és a helyi orvosi rendelőben dolgozók is kapnak belőlük. Ha lesznek fennmaradó darabok, akkor szimbolikus összegért a lakosok is vehetnek egy-egy darabot. Ha az asszonyok varrókedve kitart, az sem kizárt, hogy folytatják a munkát“ – nyilatkozta lapunknak Bálint Csilla.