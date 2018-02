Nagyszabású útfelújítások kezdődnek Pozsonyban

Pozsony | Nagyszabású útfelújításokat terveznek idén a fővárosban. Összesen 100 kilométer hosszú szakaszon újítják fel az úthálózatot, nagyrészt a kormány hozzájárulásából.

A tervek szerint az útszakaszok többségét a nyári iskolai szünetben rekonstruálnák. Összesen 16 millió eurót különítettek el a projektre, 7 millió euró a főváros költségvetéséből származik, a maradék 9 millió pedig a kormány által jóváhagyott támogatás. „A javítás során elsősorban a főútvonalakra és a sugárutakra helyezzük a hangsúlyt. Az a tervem, hogy 2021-ig valamennyi főútvonalat felújítsuk Pozsonyban” – jelentette ki Ivo Nesrovnal főpolgármester. A főútvonalakon kívül a bekötő utak felújítása is a tervek között szerepel. Az Óvárosban kettő, az Újváros városrészben, Ligetfaluban három utat újítanának fel, Ružinov, Récse, Vereknye és Vajnori városrészben található utak is szerepelnek a listán. Az olyan rossz műszaki állapotban levő útszakaszok felújítása is tervben van, mint a Pionír utca. A tervezett városi elkerülő környékén kezdik a munkákat, hogy az útszakaszok az új autópálya-szakasz építésével járó forgalmi korlátozások előtt elkészüljenek. A többi úton a nyári szünetben kezdődhetnének el a munkák, hogy minél kevésbé korlátozzák a folyamatos haladást a fővárosban. A felújítási csomagban szerepel a gyalogátkelők akadálymentesítése, 19 kilométernyi járdaszakasz felújítása és 26 biztonságos buszmegálló kialakítása is. A javítási munkálatokról és az ezzel járó korlátozásokról folyamatosan tájékoztatják majd a lakosokat és a közlekedőket.

Tavaly 9 millió euróból 50 kilométernyi útszakaszt, 10 kilométer járdát és 19 autóbusz-megállót újítottak fel a fővárosban. (béva)