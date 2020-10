Nagy álmok és nagy tervek Lég községben

Az idei tanév kezdetére fejeződött be a tornaterem felújítása, a mintegy ötvenéves épület rekonstrukciója már nagyon esedékes volt. A több mint 120 ezer eurós beruházás nagyobb részét a Környezetvédelmi Alapból fedezte a község. Már csak a vízminőség ellenőrzése hiányzik ahhoz, hogy a tornatermet rendeltetése szerint lehessen használni. Természetesen csak az után, hogy a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi.

Bővülhet a rendelő

A másik komoly felújítás az egészségügyi központot érinti, amely idestova hatvan évvel ezelőtt épült és már nem felelt meg az egészségügyi követelményeknek. Erre is jelentős állami támogatást kapott az önkormányzat, a munkálatok el is kezdődtek. Ha befejeződik az egészségügyi központ széles körű átalakítása, Lég egyike lesz azon kevés községeknek, ahol öt teljes értékű orvosi rendelő működik majd, lesz gyerekorvos, háziorvos, belgyógyász, nőgyógyász valamint fogorvos. Az egészségügyi szolgáltatások skálája egy mentőautó beszerzésével válhatna teljessé, az önkormányzat szeretne beszerezni egyet és saját költségen üzemeltetni a helyi lakosok számára.



Égető probléma

Az utóbbi időben nagy gondot jelent a szennyvíz elvezetése, mivel annyira telítettek a szennyvíztisztítók, hogy nem bírnak több szennyvizet feldolgozni. Azoknak a lakosoknak pedig, akik nem csatlakoztak a csatornahálózatra, megsokszorozódott az emésztőgödör kiürítésének költsége. Az eddigi 20–25 euró helyett, 80–100 eurót fizetnek egy-egy ürítésért. Ennek oka, hogy az emésztőgödör tartalmát már nem lehet egyszerűen kiengedni egy erre kijelölt területen, hanem szennyvíztisztító állomáson kell leadni, ám ezek is annyira telítettek, hogy vagy korlátozott mennyiségű szennyvizet vesznek át, vagy jelentősebb távolságra vannak a községtől. A Léghez legközelebbi használható állomás Vereknyén van. Ezt az áldatlan állapotot szeretné orvosolni az önkormányzat egy új szennyvíztisztító állomás kiépítésével. „Gondolnunk kell a jövőre, mert egymás után épülnek az új házak, nyílnak meg az új utcák a községben, pár év múlva tarthatatlan lesz a helyzet, megoldást kell találnunk. Egy új szennyvíztisztító megépítése nem egyszerű és nem is olcsó mulatság. Hosszadalmas ügyintézési folyamat előzi meg, ezt már el is kezdtük megvalósítani. A falu lélekszáma jelenleg mintegy 3000 fő, az új tisztítót pedig 10 ezer lakosra dimenzionáljuk. Nagyon remélem, hogy az elkövetkező 20 évre megoldja ebbéli gondjainkat” – mondta bizakodva Szitási Ferenc polgármester. A község csatornahálózata 2008-ban megépült, de két rész, Lég Kolónia, illetve Előpatony kimaradt. Az akkori költségvetésből nem tudták fedezni a község központi résztől néhány kilométerre fekvő falurészek csatornázási munkálatait. A tisztítóállomás építésével egyúttal ezt az adósságát is törleszteni szeretné az önkormányzat, így a projekt része lesz ezen településrészek csatornahálózatának a kiépítése is. Néhány milliós projektról lévén szó, ez csupán európai uniós forrásokból valósulhat meg.



A légi utak

Remélhetőleg év végéig befejeződik az optikai kábelek telepítése a községben, mivel az egyéb infrastruktúra már kiépült, nem valószínű, hogy a közeljövőben útfelületet kell bontani, így jövő tavasszal elkezdik az útburkolat felújítását is. Úgy tervezik, hogy a légi utcák 80 százalékát jövőre új aszfaltréteggel vonják be. Az ezzel járó költségek nagy részét a falu vállalja, de állami támogatást is kapnak erre a célra.

Az R7-es nem segített

Az R7-es gyorsforgalmi út megnyitása egyelőre nem érzékelteti jótékony hatását a Lég községen áthaladó forgalmon. Az 572-es másodrendű út telítettsége nem csökkent, sőt. A főút mentén lakók továbbra is panaszkodnak, főleg a teherforgalomra, amely az úthoz közel álló házakban kárt is tehet. A teherfuvarozók minden lehetőséget megragadnak a kiadások csökkentésére, így próbálják kikerülni a fizetős útszakaszokat. A legújabb törvénytervezet viszont arról szól, hogy a másodrendű utakat is fizetőssé tennék azokon a konkrét szakaszokon, ahol szinte párhuzamosan haladnak az útdíjköteles gyorsforgalmi utak. Ennek a tervezetnek az elfogadása Lég számára is megoldást nyújtana.

„Nagyokat álmodunk és nagy tervekbe fogtunk bele. De bízom a sikeres megvalósításban, mert nagyon jó csapattal dolgozhatok, Nagy Ákos hivatalvezető segítségére minden téren számíthatok. Hiszem, hogy egy év múlva ilyenkor már működni fog az egészségügyi központ, rendben lesznek az utak és előrehaladott állapotban lesznek a tisztítóállomás megépítésének az előkészületeiˮ – zárta optimistán a polgármester.