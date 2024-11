Vereségek és pontlevonás a légi labdarúgóknál

„Őszinte leszek, a vendégek megérdemelten gyűjtötték be a három pontot. Még annak ellenére is, hogy az első félidőben három ziccert puskáztunk el. Az utóbbi három mérkőzésen rendre a második félidő döntött az eredményről, ezúttal sem volt másként. Egyébként az első játékrészben Tallóson és Nagyabonyban is megszorítottuk a favorizált hazaiakat. Fordulás után már nem tudtuk tartani a lépést, az ellenfelek fölénk kerekedtek. Amíg nem féltünk, addig volt fazonja a játékunknak. Azt is nehezményezem, hogy az előző évekkel ellentétben legutóbb nem érződött a teljesítményünkön, hogy derbit játszunk. Hiányoltam az elszántságot, a szikrát, a győzni akarást. Ez így nem mehet tovább” – adott hangot csalódottságának Csölle József, a hazaiak klubelnöke.

A légiek hangulatát tovább rontotta a pontlevonás. A Nyugat-szlovákiai Futballszövetség sporttechnikai bizottsága ugyanis a minap a gyűjtőszámla teljesítési dátumának túllépése miatt büntetéssel sújtotta a klubot. A késedelemnek három pont az ára. „Megjegyzem, eddig ilyenre nem volt példa. Elismerem, három napot késtünk az átutalással, ebben azonban a hétvége is közrejátszott. A községi hivatalban előbb az illetékesek jóváhagyják az összeget, majd utalják számlánkra. Csak ezt követően tudunk lépni, a futballszövetségnek elküldeni a játékvezetők tiszteletdíját. Konzultáltunk a szövetség illetékes tisztségviselőjével, aki előbb arról biztosított, hogy a késedelemért nem büntetik a klubot. Ennek ellenére három pontot levontak tőlünk. A focitörténéseket a zöld asztal mellől irányító funkcionáriusok nincsenek képben. Nem érzékelik, hogy a nehéz időkben milyen problémákkal szembesülnek az amatőr szinten működő klubok vezetői. A régiófocit letaglózzák az adminisztráció útvesztői, a drákói szigor. Nem lehet az irányító szervek célja mindenáron büntetni. A játékosokkal megbeszéltük az esetet. Elmondtuk nekik: nem fogyott el a pénz, nem táncolunk borotvaélen” – ecsetelte a büntetés előzményeit a DAC egykori futballistája, aki nyáron ugyan lemondott a légieknél betöltött elnöki posztjáról, de nem akadt helyettese… „Mivel nem került sor tisztújításra, folytatom a munkát. Minden szinten egy új generációra lesz szükség annak érdekében, hogy új alapokra helyezzük a légi focit. Ennek érdekében elkötelezett tisztségviselőkre, több hazai nevelésű futballistára lesz szükség. A helybeli ificsapat edzőjeként mondom, tehetségekből nálunk nincs hiány. Nem lehet őket azonnal a mélyvízbe dobni. Fejlődésük érdekében sikerélményre van szükségük. Én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a területi bajnokságban futballozzon a felnőttcsapatunk. Van rá elég példa a Csallóközben. Az egykor focibástyaként funkcionáló Nagymagyaron, Hodosban, Felsőpatonyban, Diósförgepatonyban, Bakán, Vásárúton járási szinten fociznak. Tudom, szurkolói körökben a visszalépést nehezebben emésztenék meg, mint a mostani vereségeket. Visszatérve a jelenhez, vasárnap Vízkeleten igyekszünk visszatérni a győzelmek hullámhosszára. Emlékeim szerint náluk a VI. ligában még nem vesztettünk. Remélem, ezúttal is zsákmánnyal térünk haza” – bizakodott Csölle József, aki tizenkét esztendeje irányítja az immár 103 esztendős felső-csallóközi klubot.