Mozgalmas éve lesz a Selye János Gimnáziumnak

Az idei tanévben is számos verseny vár a diákokra. - A szerző felvételei

Jól halad a komáromi Selye János Gimnázium (SJG) épületének tavaly ősszel megkezdett felújítása. Andruskó Imre igazgató elmondta, nagyjából a munkák felénél tart most a kivitelező cég, nagyobb gondok eddig nem merültek fel, legfeljebb a tanítás helyszíneit és menetét kell időnként átszervezniük. A kivitelezővel úgy egyeztek meg, hogy egyszerre legfeljebb két osztályban cserélik az ablakokat, ezalatt a diákokat két másik teremben helyezik el. Előreláthatólag nyárra fejeződik be az épület felújítása, amelyet kisebb ünnepéllyel zárnak.

A gimnázium 1,72 millió eurós támogatást kapott a fejlesztésre Nyitra megyétől. A felújításhoz közvetve kapcsolódik az aula már elkészült klimatizációja, valamint a belső falak tervezett festése is.

Akadálymentesítés

A gimnázium nagy hangsúlyt kíván helyezni az akadálymentesítésre. Az év második felében vagy jövőre tervezik egy lift beszerelését a lépcsőházba, illetve a létrehoznának mozgáskorlátozottak által is használható vécéket. A tervdokumentáció már elkészült, most a megyei önkormányzatnak kell besorolnia a fejlesztést a költségvetésbe. Az épületen belüli közlekedés nem pusztán az esetleges testi fogyatékossággal küzdő diákoknak jöhet jól, hanem a már nehezen mozgó idős, egykori diákok dolgát is megkönnyíti.

Jelenleg a tornaterem hőszigetelésén dolgoznak. - A szerző felvétele

A fővédnök az államfő

Az SJG által szervezett áprilisi 24. Dobré slovo nevű nemzetközi szlovák nyelvű szavalóversenyen szlovákiai magyar, valamint magyarországi és romániai szlovák alapiskolások mérik össze a tudásukat. A gimnázium Zuzana Čaputová államfőt kérte fel az esemény fővédnökének, aki ezt a napokban vállalta. Ami a további versenyeket illeti, május elején nemzetközi matematikaversenyre kerül sor, amit a magyarországi Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogat. Az eseményre 180 diák és 40 kísérő érkezik a Kárpát-medencéből.

Testvériskolák – utazások

Idén az SJG látja vendégül a testvériskoláit. A budapesti Szent István Gimnázium és a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium küldöttségeivel együtt összesen 120 pedagógus találkozik Komáromban. Emellett most is nagy hangsúlyt helyez az SJG a komoly tanulmányi kirándulásokra: a diákok Berlint, valamint Krakkót és az auschwitzi koncentrációs tábor múzeumát keresik fel.