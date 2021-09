Montessori óvoda nyílna az egykori pártközpontban

Hét városi óvoda

A járási székhelyen évek óta gondot okoz, hogy jóval több az óvodáskorú gyerek, mint ahányat el tudnak helyezni az önkormányzati óvodákban. A testület döntése alapján az egykori önkormányzati óvoda épületét hosszú távon, húsz éven át bérelheti a Montessori Centrum Polgári Társulás, amely sikeresen működtet egy magán intézményt a városban, de mára kinőtték az épületet. Alena Szőkeová, a Montessori Centrum Rainbow igazgatója hangsúlyozta, pályázati pénzből felújítatnák, és saját költségen üzemeltetnék az épületet.

Bővíteni a kapacitást

Denisa Felixová, a városi hivatal iskolaügyi és szociális ügyekért felelős vezetője elmondta, hét városi óvodájuk van, ezen kívül további hat magán intézmény működik a járási székhelyen, valamint a Néri Szent Fülöp Egyházi Óvoda. A várólistán lévő mintegy harminc gyerekből tizenkettő még nem töltötte be a harmadik életévét, és tíz jövőre iskolaköteles. „Egyre több az olyan speciális nevelési igényű gyerek a városban, akikkel erre szakosodott nevelők foglalkoznak. Nagy az érdeklődés a három évesnél fiatalabb gyerekek elhelyezése iránt is, de őket csak akkor tudjuk felvenni, ha felszabadul valahol egy-egy hely az óvodákban. A város bővítené a meglévő óvodák kapacitását. Nagyon jó az együttműködésünk a civil szférával, a montessori óvoda a speciális nevelési igényű gyerekek integrálásával foglalkozik, több egészségkárosult gyerekkel tudnak foglalkozni, ha megnyitják az új termeiket a szóban forgó épületben” – mondta Felixová. A városi hivatal a Nyitra-parti óvoda bővítését fontolgatja.

Montessori óvoda

A Montessori Centrum Rainbow vezetése fontosnak tartja az óvodai felkészítést, hogy a speciális nevelési igényű gyerekek is egyenlő eséllyel induljanak az iskolába. A szakembereket a gyerekek szükségleteinek megfelelően választják, individuális képzésre, tanácsadásra is van lehetőség a központban. Alena Szőkeová elmondta, olyan hetük is van, amikor több család kéri a gyerekek felvételét, sajnos erre már nincs lehetőségük. A Montessori Szlovákiai Asszociációjának tagja az érsekújvári magánóvoda. Egészséges és sérüléssel élő gyerekek integrálásával, újabb speciális szakemberek alkalmazásával járulnának hozzá ahhoz, hogy az érsekújvári óvodáskorú gyerekek szüleinek még több választási lehetőségük legyen. Megjavítanák a beázó tetőszerkezetet, a nedvesedő falakat. Az ingatlan konzerválása mintegy 150 ezer euróba kerülne a városnak, az épület ismételt üzembe helyezésére legalább 500 ezer euróra lesz szükség.

Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere elmondta, már tavaly szó volt a felújításról, amikor találkozott a montessori óvoda vezetésével. A szóban forgó épület a város tulajdonában marad, a még mindig termet bérlő szervezeteknek a főtéri kultúrházban ajánlott fel korszerű helyiségeket az önkormányzat.