Érzelmek és nagy helyzetek voltak, gól viszont nem esett a DAC–Spartak rangadón

A mérkőzés előtt a DAC-szurkolók és a klub képviselői is gyertyagyújtással tisztelegtek Károly emléke előtt, aki a Trencséni bajnoki mérkőzésről hazafelé tartva szenvedett halálos közúti balesetet Szencen. Súlyos sérüléseket szenvedett, már gyógyuló utastársainak a B-közép egy molinón kívánt felépülést és mielőbbi visszatérést a lelátóra.

Xisco Munoz, a DAC vezetőedzője nem okozott különösebb meglepetést a kezdőcsapattal. Mivel a legutóbbi bajnokin, Szakolcán a csapat játéka a győzelem ellenére egyáltalán nem volt meggyőző, a spanyol tréner sokkal inkább a trencséni, lehengerlő teljesítményből indult ki, és pontosan az ottani kezdőt küldte pályára.

A túloldalon Michal Gašparík vezetőedzőnek két fontos játékost, a csapatkapitány Mikovičot és a szélső Azangót kellett nélkülöznie. A derbin a várakozásoknak megfelelően megtelt a vendégszektor, a hazai B-szektor viszont (különösen egy kerületi rangadóhoz képest) feltűnően hézagos volt.

A 6. percben hördült fel először a hazai közönség, amikor Ramadan keltett zavart a bal oldalon. Egy szöglet után jobbról is megtette ugyanezt a DAC szíriai támadója, de az akció végén Mendez égbe lőtte a ziccert. Dunaszerdahelyi mezőnyfölényben csordogáltak a percek, az idén döntetlenekre specializálódott Spartaknak úgy tűnt, ezúttal is megfelel az egy pont. A DAC az első negyedórában energikusabban, az azt követő percekben visszafogottabban szövögette támadásait. A 22. percben aztán Trusa lerázta magáról Štetinát és meglódulhatott a kapusra, de a nagy helyzetből csak szöglet lett.

Talán rekordot döntöttek a nagyszombati szurkolók a kerületi rangadók történetében, de egészen a 27. percig bírták magyargyalázás nélkül. Fél óra elteltével megszűnt a hazaiak mezőnyfőlénye, de a Spartak nem törte magát, hogy helyzeteket dolgozzon ki, így a félidő vége kifejezetten unalmasra sikeredett.

A második játékrész elején Kratochvíl életerős, de pontatlan lövést eresztett meg Popovics kapujára. A ziccer a túloldalon jött, Mendez remek beadását viszont Trusa és Andzouana sem tudta közelről a hálóba kotorni. Közben az is kiderült, hogy a Spartak-szurkolók nem haragszanak volt focistájukra és cimborájukra, Martin Škrtelre, amiért nemrég a DAC klubigazgatója lett, ugyanis jó egy percen át éltették őt.

Az is kiderült a második félidő során, hogy mindkét csapat szurkolói gyűlölkődő hangulatukban vannak, többször is rá kellett szólni mindkét félre. A pályán viszont a hajrához közeledve sem derült ki, melyik csapat a jobb: a DAC enyhe fölénye ezúttal helyzetekben is csak ritkán mutatkozott meg.

Az utolsó tíz percre Almási és Yapi is a pályára érkezett. Ekkor már a Spartak-szurkolók az idővel, ezáltal pedig a DAC-szurkolók idegeivel is sokat játszottak. Ujlaky kétszer is kifeküdt, másodszorra már cserét kért, aztán mégis visszatért a pályára. A hosszabbítás perceiben is a DAC ment a győzelemért, a 95.-ben 18 méterről végezhetett el szabadrúgást a hazai csapat, de Vitális löketét kivédte Frelih,

A DAC maradt a 3. helyen a tabellán. A sárga-kékek legközelebb is hazai pályán játszanak, jövő vasárnap a zsolnaiakat fogadják.