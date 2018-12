Mit szabad és mit nem szilveszterkor

Év közben tilos petárdázni a mátyusföldi és a csallóközi városokban, szilveszterkor azonban Szencen, Galántán és Dunaszerdahelyen is engedélyezett. Az önkormányzatok év közben kivételt tehetnek és engedélyezhetik a petárdázást. „Az önkormányzatok megtilthatják a pirotechnikai eszközök használatát, de ez általában fordítva sül el, és sokan csak azért is petárdáznak. A szlovákiai szabályozás kevésbé szigorú, mint a magyarországi” – nyilatkozta lapunknak Bereck Oszkár, Albár polgármestere, a Csallóközi Városok és Falvak Társulásának elnöke, utalva arra, hogy Magyarországon szilveszterkor is tilos petárdázni, a tűzijátékokat pedig január 1-jén reggel hatig szabad kilőni. Bereck rámutatott, az árusoknak kötelező tájékoztatni a vevőket a biztonsági előírásokról.

Szencen, Galántán és Dunaszerdahelyen is általános érvényű rendelettel szabályozzák a petárdázást, év végén szabad tűzijátékot fellőni, év közben a városi hivatal kivételt tehet, és ha kérvényezik, engedélyezheti a pirotechnikai eszközök használatát. Miroslav Psota, Galánta alpolgármestere elmondta, a városban december 31-én kora estétől január 1-jén kora hajnalig használhatnak petárdát a lakosok, de csak a Béke téren kívül, ugyanis onnan lövik fel az ünnepi tűzijátékot. Dunaszerdahelyen is hasonló szabályozás van érvényben. Karaffa Attila alpolgármester elmondta, itt is csak az óév utolsó és az újév első napján engedélyezett a petárdák hasz-nálata. Szencen 2012-től tiltják a petárdázást. Répássy Jarmila hivatalvezető elmond-ta, a tiltás ellenére sokan már szilveszter előtt tesztelik a bevásárlóközpontokban vásárolt eszközöket, a városi rendőrség viszont nem sokat tehet ez ellen, mert nehezen érik tetten a szabálysértőket.

Komáromban, Gútán és Ógyallán sem szabályozza rendelet a petárdázást. Mindhárom városban a vonatkozó törvényi előírás értelmében lehet pirotechnikai eszközöket használni. A korábbi általános érvényű rendeletet az ügyészség megszüntette, azóta egyik helyen sem fogadtak el újat.

Királyhelmecen sincs szabályozás, Nagykaposon azonban az önkormányzat évekkel ezelőtt elfogadott egy erre vonatkozó rendeletet, de később ezt a testületnek hatályon kívül kellett helyeznie. Az ügyészség álláspontja szerint ugyanis a rendelet olyan tiltásokat és korlátozásokat tartalmazott, melyeknek akkor nem volt meg a törvényi hátterük. A jelenleg hatályos rendelet szerint az F2 és F3 kategóriájú pirotechnikai eszközök használata a város egész területén tilos, kivéve december 31-én 16 órától, január 1-jén hajnali 3-ig. A T1-es besorolású eszközök használata csupán a sport- és tömegrendezvényeken engedélyezett, ha ezzel nem követnek el csendháborítást. A P1-es kategóriájú pirotechnikai eszközök használata Nagykapos egész területén tilos.

Rozsnyón és Kassán általános érvényű rendelet van érvényben, Szepsiben nincs. Kassa önkormányzata 2016 áprilisában léptette életbe az általános érvényű rendeletet, mely szerint az év utolsó napján délután három órától hajnali kettőig megengedett a pirotechnikai eszközök használata. Az eddig összesen 12 alkalommal módosított rendelet egyebek között azt is meghatározza, hogy a szilveszteri időszakon kívül csak a város által szervezett akciókon, és csakis a város, vagy a városrész engedélyével használhatók a pirotechnikai eszközök. Ha valaki engedély nélkül durrogtat, 300 euróig terjedő pénzbüntetést kaphat. A szabályozás az F2-es és az F3-as kategóriájú eszközökre vonatkozik, de tilos a füstbombák használata is. Rozsnyón június 28-án hagyták jóvá az általános érvényű rendeletet. Ott a templomok, a nyugdíjasotthonok, az óvodák és az iskolák, valamint az egészségügyi intézmények 200 méteres körzetében tilos durrogtatni. Szepsiben idén március 1-jén eltörölték az ide vonatkozó rendeletet. Kolozs Nikolett, a városi hivatal szóvivője elmondta, a törvény értelmében december 31-től január 1-jéig lehet tűzijátékot vagy petárdát gyújtani. A pirotechnikai eszközök használatáról a jövő év folyamán a városi rendőrség segítségével új általános érvényű rendeletet dolgoz ki a város.

„Párkányban nincs rendelet, mert a törvénymódosítás egyértelműen fogalmaz” – nyilatkozta Csepregi Zoltán független önkormányzati képviselő. „Párkányban az F2 és F3 osztályba besorolt pirotechnikai termékek használata december 31-én és január 1-jén engedélyezett” – tájékoztatta lapunkat Dudás Ágnes, a városi hivatal sajtóreferense. Azoknak, akik a határ túloldalán – pl. Esztergomban – szeretnének szilveszterezni, nem árt tudni, hogy a magyar jogszabály már a petárda birtoklását is tiltja, és a kiszabható büntetés 150 ezer forint (kb. 500 euró) lehet.

Bogdan Angelika, az érsekújvári állatmenhely vezetője elmondta, a gyeptelep csak néhány kilométerre van a várostól, ezért Szilveszter estére gondosan bezárják az állatokat, hogy nem érje őket komolyabb stressz. Nagyobb gondot okoz, hogy a város központjában az óév utolsó napján már délután robbantgatnak, emiatt több kutya megszökik, még mielőtt a gazdák bezárhatnák őket. Horváth Beáta, a menhelyet működtető Feketefülecske Polgári Társulás vezetője elmondta, az állatmenhely közelében lévő kertes házak lakói többnyire állatbarátok, ott Szilveszter napján sem robbannak petárdák. Az ijedtükben elkóborolt kutyák gazdái másnap a menhely dolgozóit hívják, és általában közösen sikerül megtalálniuk az elveszett állatokat. Az utóbbi két-három évben a menhely dolgozói azt tapasztalták, hogy kevesebb állat kószált el. Az állattartók jobban odafigyelnek arra, hogy biztonságban tudják kedvenceiket. Érsekújvárban a tűzijáték használatát szabályozó városi rendelet szerint csak Szilveszter napján 18 órától hajnali 2-ig lehet tűzijátékot rendezni. Horváth Beáta elmondta, nehezményezi, hogy már néhány nappal az év vége előtt árusítják a petárdákat és a tűzijátékokat, és emiatt sokan megszegik a városi rendeletet, és már szilveszter előtt robbantgatnak. (béva, vkm, leczo, nr, guzsu, szaz)