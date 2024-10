Mire figyeljünk a temetőlátogatáskor?

A mindenszentek és halottak napja közeledtével Szencen már ezen a héten a megszokott egy helyett háromszor ürítik ki a hulladékgyűjtő konténereket, és így lesz ez az ünnepek utáni héten is.

„A szelektív hulladékgyűjtés évek óta működik a temetőben, külön konténer van a zöldhulladékra, a kommunálisra és a műanyagok számára is. Előkészítünk egy állványt is a használt üvegbúrák, mécsestartók számára, amelyekből bárki elvihet a szerettei sírjára és elég azokat újratölteni”

– tájékoztatta lapunkat Martina Ostatníková, Szenc szóvivője. A temetőben a nyári nyitvatartási idő marad érvényben, vagyis 6 órától 22 óráig látogathatják a sírokat a lakosok, a halottak napja után a téli nyitvatartás szerint 8-tól 20 óráig lesz nyitva a temető.

– tudtuk meg Lancz István hivatalvezetőtől. A városi temetőben 2 nagy konténer van. A nagyobb, 6000 literes a kommunális hulladékra és a virágokra, a kisebb, 1100 literes az üveg, vagyis a mécsesek, a papír és a műanyag hulladék tárolására szolgál. A konténereket mindenszentek előtt, és miután a lakosok a halottak napja után a sírokat letakarítják, újra kiürítik. A hivatalvezető hozzátette, habár a temetőben megoldott a szelektív hulladékgyűjtés, sajnos nem mindenki figyel erre oda.

„A konténerekbe dobott virágok közt is sok az üveg és műanyag, mert egyesek nem veszik a fáradságot, hogy a különböző fajtájú hulladékokat a megfelelő konténerbe dobják. Az elektromos hulladékra egyelőre nincs külön gyűjtőtartály, mivel ezek újra felhasználható mécsesek. Néhány esetben előfordult a múltban az is, hogy hogy a sírokra helyezett elemekkel működő, általában drágább LED-mécseseket ellopták”

– fogalmazott Lancz István. Mindenszentek és halottak napján a diószegi temető hosszabban tart nyitva, a megszokott őszi nyitvatartás, tehát: 7:30 – 17:00 helyett 7:30-tól 23 óráig. Ezeken a napokon a rendőrség is gyakrabban fog járőrözni a temető körül, hogy igyekezzen elejét venni az esetleges lopásoknak.

Galánta mindkét temetőjében, a Pozsonyi úton található öregben és a Hódi úton lévő újban is 1100 literes kukákat helyeznek ki a napokban a zöldhulladék gyűjtésére egész évben szolgáló nagy kapacitású konténerek mellé.

„Ezekbe a tartályokba csak a biológiailag lebomló zöldhulladék kerülhet, amely nem tartalmazhat műanyag alkatrészeket vagy egyéb, biológiailag nem lebomló részeket. Idén az öreg temetőben elhelyezünk egy 1100 literes kukát is a műanyag hulladékra. A lakosokat arra szeretnénk ösztönözni, hogy szelektálják a hulladékokat, és ha ez az igyekezet sikeresnek bizonyul, a jövőben az új temetőben is elhelyezünk egy gyűjtőedényt. A múltban azonban azt tapasztaltuk, hogy a látogatók egyéb szemetet is dobtak a műanyagra szánt kukákba, egyebek mellett parázsló gyertyákat és mécseseket. A temetőkben külön konténerek vannak a kommunális, a műanyag és a zöldhulladékra. Az ünnepek után dokumentálni fogjuk a konténerek tartalmát, és felmérjük, hogy a jövőben van-e értelme műanyaggyűjtő edényt elhelyezni a temetőkben. A Közösségi Szolgáltatások és Környezetvédelmi Osztály az év folyamán többször is szervez különböző tevékenységeket, hogy városunk lakosait a hulladékok megfelelő szelektálására szoktassa”