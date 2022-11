Mézeskalács házikók kiállítása készül Taksonyfalván

Tucatnyi mézeskalács házikó vagy más épület készül Taksonyfalván és néhány környező településen, amelyekből közös falucskát alakítanak ki és kiállítást rendeznek. Az ötletgazda Szőcs Ildikó, a település kulturális bizottságának tagja lapunknak elmondta, már több éve szerette volna megvalósítani ezt a projektet, de részben a koronavírus-járvány miatt csak idén sikerült. A község közösségi oldalán már szeptemberben közzétették a felhívást a mézeskalács falu építésére. „Három hete neki is fogtunk, már készülnek a házikók. Nemcsak Taksonyról, hanem más környékbeli falvakból is jelentkeztek érdeklődők, akik házakat és más kiegészítőket, dekorációkat készítenek. Rajtuk kívül két férfi segít a technikai feladatok megoldásában, hiszen a házikókból deszkalapon egy utcát, vagy falut ábrázoló összeállítást készítünk, a házak világítást is kapnak. Eredetileg Taksonyt, vagy annak egy részét szerettük volna megjeleníteni, de nagyon nehéz méretarányos házikókat készíteni mézeskalács tésztából. Ezt viszont fontosnak tartottuk már a felhíváskor is, hogy a végeredmény, az összhatás szép legyen. Érdekes, hogy a fiatalabb, 35-40 évesek mennyire más technikát alkalmaznak a díszítés során, mint a 70 évesnél idősebb hölgyek. Ebben szabad kezet kapott mindenki, az egyetlen cél, hogy karácsonyi, téli hangulatot idézzenek a művek“ – fejtette ki Szőcs Ildikó. Az elkészült művet advent első vasárnapján mutatják be a település főterén az információs pavilonban, amikor a község adventi koszorújának ünnepélyes átadása lesz. Hogy érdekesebbé tegyék a kiállítást, Taksony jellegzetes épületeinek mását is elkészítik. Azoknak a gyerekeknek, akik felismerik az épületeket, mézeskalácsot kapnak ajándékba. Szőcs Ildikó hozzátette, szeretnék ha az elkészült művet minél többen láthatnák, mivel nagyon sok munka van vele. Elképzelhetőnek tartja, hogy vándorkiállításként más településeken is bemutatnák, de ennek feltételeit még ki kell dolgozni. Az adventi időszakban a községi hivatalban történő előzetes egyeztetés után lehetőség lesz arra, hogy az érdeklődők megnézzék a mézeskalács falut.

