Mézédes böjti eledelt, kőtést kóstolhatnak Kürtön

A kőtés 2016-ban a Magyar Nemzeti Értéktár, a kürti kőtésfesztivál 2017-ben a Felvidéki Tájegységi Értéktár listájára is felkerült. Az érsekújvári járásbeli Kürtön idén is kiosztják a közönség szavazatai alapján a 2004-ben alapított Aranykőtés vándordíjat a legízletesebb böjti eledel készítőjének. A kőtéskészítő versenyt Kurucz Anikó versmondó fellépése és a népszerű kürti Hajnalvándor együttes produkciója teszi teljessé a Srtekov 1075 borházban. A szervezők kérik a készítőket, nevezési szándékukat jelezzék a +421905/378 491-es telefonszámon. Ahhoz, hogy valaki benevezhessen a nem mindennapi vetélkedőbe, már most gondoskodnia kell a megfelelő minőségű alapanyagról, amely napi gondozást, majd alapos feldolgozást igényel. A kőtést tájegységenként másképpen emlegetik: köttés, kőtís, szalados, biracs, méra, csiripiszli, vagy csiramálé, búzacsíramálé. Csíráztatott búzából, illetve rozsból, vízből és lisztből készül, természetes cukortartalmának köszönhető, hogy a cukorbetegek is fogyaszthatják. A búzacsíra gazdag vitamin- és ásványi anyag tartalma értékessé teszi az ételt, elsősorban a tavaszi, böjti időszakban. A gondosan kiválasztott búzát vízbe áztatják, félárnyékos szellős langyos környezetben napokon át öntözgetve, gondozva csíráztatják, míg a búzaszem egészen át nem alakul csírává. A fehér gyökeres csírát ledarálják, vizet adnak hozzá, végül leszűrik. Ehhez a fehér édes léhez kevernek lisztet majd sütőedénybe öntve nádszálat szúrnak bele, hogy levegőzzön. Sokan ma is kemencében, mások sütőben készítik, 1-2 óra alatt készre sütik. A népi gyógyászat szerint régebben sikerrel alkalmazták daganatos betegek gyógyulási folyamatában kizárólagos táplálékként, de a szegények édességeként is emlegették.

Korábbi kürti látogatásink során kőtéskészítő bemutatókon vettünk részt és megtudtuk, ma már a férfiak is szívesen és örömmel készítik a böjti eledelt. Akadtak fesztiválra látogatók, akik utoljára harminc-negyven évvel ezelőtt, a nagymamájuknál kóstoltak kőtést. A kürti szervezők és versenyzők jóvoltából feleleveníthették a gyerekkori ízeket, az ízekhez tartozó történeteket.