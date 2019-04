Egyre népszerűbb böjti eledel a kőtés

A böjti eledel fesztiválján a közönség szavazata is sokat nyom a latban

Azok, akik szeretnének benevezni az idei versenybe, szombaton 13 órakor jelentkezzenek a faluházban, az ünnepélyes megnyitót 14 órakor tartják. A kürti Hanga citerazenekar műsorával egyidejűleg megnyitják Erik Kollárik festménykiállítását. A kőtések értékelésébe idén is bekapcsolódhat a közönség, a versenyzők a kőtésvásárban kínálhatják a mézédes finomságot. Igazi zenei csemegének ígérkezik Korpás Éva énekes és Madarász András zenész műsora, akik népdalokkal ajándékozzák meg a közönséget. A vendégek az ünnepélyes díjkiosztóig sem unatkoznak majd, mivel a szomszédos helyiségben kézműves vásárt nyitnak a szervezők. Benkó Nikoletta ékszereiből, Hodúr Lajos fafaragásaiból, Szendi Erika horgolt játékaiból, kézi szövésű szőnyegeiből válogathatnak a látogatók. Farkas Dóra saját készítésű festményeket, Wittman Ladislav mézet, Kovács Mária sós réteseket kínál az érdeklődőknek, de lesznek a kézműves vásárban öko mosószerek és varrott gyermekruhák is. A kőtést a böjti időszakban fogyasztják, sok türelmet igényel az elkészítése, természetes cukortartalma miatt cukorbetegek is fogyaszthatják. A búzacsíra gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. A gondosan kiválasztott búzát vízbe áztatják, majd csíráztatják. A csírát ledarálják, vizet adnak hozzá, majd liszttel besűrítve készre sütik.

Azok, akik szeretnének benevezni a versenybe, 1,5 liter léből készült, készre sütött kőtéssel érkezzenek, és hozzanak árusítani való adagot is. Nevezési szándékát jelezheti minden kőtést készítő április 9-ig a faluházban Kecskés Katalinnál a 0915/956 103-as telefonszámon. Az Új Szó a rendezvény médiapartnere.