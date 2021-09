Mérsékelt óvintézkedések az érsekújvári kórházban

Továbbra is érvényben marad a látogatási tilalom a kórház fekvőbeteg részlegén, az egyes klinikák és osztályok főorvosai azonban kivételes esetekben két hozzátartozót beengedhetnek, ha teljesítik a feltételeket. Szeptember 9-től a rendelőintézetbe érkezőktől azonban már nem kérnek sem negatív antigén- sem negatív PCR-tesztet. Az arcvédő maszk és a kézfertőtlenítés továbbra is kötelező a rendelőintézetben. A kórházi kezelésre, műtétre érkezőknek PCR-teszteket hétfőtől csütörtökig 7.30 és 11 óra között végeznek, pénteken 8 és 11 óra között. Antigéntesztelésre is van lehetőség hétfőtől péntekig 7 és 15 óra, szombaton és vasárnap 8 és 12 óra között.

Támogassa az ujszo.com-ot Az elmúlt időszakban arra kértük olvasóinkat, járuljanak hozzá az ujszo.com működéséhez annak érdekében, hogy a jelentős költségekkel járó hiteles, megbízható hírszolgáltatást hosszú távon biztosítani tudjuk. Köszönjük a pozitív fogadtatást. Jó érzés tudni, milyen sokan tartják fontosnak a független, magyar nyelvű újságírás fennmaradását Dél-Szlovákiában, és milyen sokan szeretik az Új Szót. A beérkezett támogatások lehetővé tették, hogy új munkatárssal bővítsük az ujszo.com professzionális csapatát, fejlesszük szolgáltatásainkat, növeljük az ügyeletben töltött órák számát. Nagyszerű eredmény ez olyan gazdasági környezetben, ahol a fejlesztések helyett a költségek visszafogása került sok helyen célkeresztbe. Hálásak vagyunk eddigi támogatásaikért, és kérjük, továbbra is segítsék az ujszo.com fejlesztését. Számítunk Önökre. Önök is számíthatnak ránk. Ha támogatna bennünket, kattintson az alábbi gombra. Köszönjük. Támogatom