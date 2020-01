Megújult a galántai kastély északi tornya

A galántai kastély az Esterházyak egyik családi fészke volt. A város és a család 400 éves közös múltra tekint vissza. A három nagy családi ág alapító fiainak ma 108 leszármazottja él, akik mindnyájan számon tartják, hogy galántaiak. A török kori kastélyt a felvidéki végvári rendszer elemeként Esterházy Dániel (1585–1654) és Esterházy Pál (1587–1645) rakatta, 1633-ra készült el teljesen.



Költséges felújítás

A Galántai Neogótikus Kastély Polgári Társulás 2012-ben kezdte fokozatosan felújítani a romos épületet. A legutóbbi nagy beruházás az északi torony felújítása volt. A mándoki Forgách-kastéllyal közösen adott be a társulás pályázatot, amelyen 310 ezer eurót sikerült elnyerni. A felújítás összköltsége 580 ezer euró volt. Az 5 százalékos önrészt, vagyis 118 ezer eurót a város finanszírozta. „Az interreges projekteknek az a hátránya, hogy az előre megadott összeg, vagyis a 310 ezer euró megvolt, de annyi pénzből ezt a projektet nem lehetett volna befejezni. A közbeszerzés miatt a legkisebb ajánlat is 44 ezer euróval több volt. Galánta városától ígéretet kaptunk arra, hogy vállalja az utófinanszírozást. Erre már megvan a keret a költségvetésben, a képviselő-testület jóváhagyta. Főként a külső homlokzat felújításával adódott több munka a tervezettnél. Egy nagyobb leomlásnak köszönhetően több alapanyagra volt szükség. Mivel csak jó minőségű, a Műemlékvédelmi Hivatal által meghatározott alapanyagokkal lehetett dolgozni, így a kiadások további 68 ezer euróval emelkedtek” – tudtuk meg Takáč Zsolttól, a Galántai Neogótikus Kastély Polgári Társulás alapítójától.

A város tehát mintegy 240 ezer eurót fordított a kiadások fedezésére. Takáč Zsolt hatalmas sikerként értékeli a felújítást, mivel elkészült Szlovákia egyetlen felújított neogótikus tornya és beltere, ami az Esterházy-kastélyok között teljesen egyedi dolog. „Bízunk abban, hogy a következő körben is sikeresek leszünk. Köztudott, hogy a város újítja fel a déli a tornyot, ahol a rizalit már elkészült, és ha az időjárás megengedi, a homlokzattal folytatódhat a felújítás. A beltér felújításával együtt 450 ezer eurós beruházásról van szó, amelyre a kulturális minisztérium pályázatán sikerült támogatást nyerni” – magyarázta a társulás elnöke. A város nemrég nyújtott be egy további pályázatot a Norvég Alapokhoz a kastély külső homlokzatának felújítására.

Iroda és rendezvényterem

Az északi torony első emeletén úgynevezett „open office”-t, vagyis egy nagy irodahelyiséget és toaletteket alakítottak ki, a második emeleten pedig egy nagy rendezvényterem várja a vendégeket. „A torony legfőbb erénye a szépsége, de sajnos a hátránya, hogy lépcsőzni kell, technikailag nem lehetett megoldani, hogy liftet helyezzünk el benne. A kastély más részében majd – sikeres pályázat esetén – mindenképpen szeretnénk liftet építeni, de erre máshol van meg a hely” – fejtette ki Takáč Zsolt. Az irodához vezető lépcsőházban a polgári társulás, illetve a kastély felújításának 2012-es kezdeteit és történetét bemutató kiállítást helyeztek el faliújságokon.

Az állandó kiállításnak az is célja, hogy rávilágítson, a polgári társulás mint a harmadik szektor milyen fontos szerepet vállal a társadalomban. A szervezet nyolc évvel ezelőtt éppen január végén alakult. Az évforduló alkalmából az északi torony ünnepélyes átadását tervezik Esterházy Antal herceg és Zuzana Čaputová államfő részvételével. A második emeleten kialakított száz férőhelyes, hangtechnikával és tolmácsberendezéssel felszerelt rendezvénytermet reprezentációs célokra szeretnék kihasználni, például konferenciák, előadások, vállalati, városi vagy családi rendezvények szervezésére. A torony a műemlékvédelmi előírásoknak megfelelően van felújítva, tehát például a korabeli tölgyfa padló másolata borítja a talajt. A berendezés jórészt modern bútorokból áll, de van néhány neogótikus bútordarab is. A rendezvényterem különlegessége egy nagyon impozáns Swarovski kristálycsillár.

Ismeretek átadása

A polgári társulás fontosnak tartja a tapasztalatainak továbbadását is, ezért idén tavasszal már negyedik alkalommal szervez konferenciát, amelynek témája a történelmi műemlékek megmentése lesz. A résztvevőknek alkalmuk lesz megosztani saját történetüket, sikeres projektjeiket bemutatni és tapasztalatot cserélni a műemlékek felújításával foglalkozó szervezetek tagjaival.



Szakemberek, önkéntesek

A Galántai Neogótikus Kastély Polgári Társulás elnöke a szervezet tevékenységéről elmondta, a nyolc év során a szakembereken kívül rengeteg önkéntes segítette munkájukat. A helyi vállalkozók pénzadományokkal is hozzájárultak, de nagyon sok munkát tudtak elvégezni a galántai szervezeteknek, illetve szinte az ország minden szegletéből idelátogató egyéneknek köszönhetően. „Volt itt két japán srác is, akik látogatóban voltak Galántán, és egy dán fiatalember is. A legaktívabb csoportok a galántai nyugdíjasok és a Templars Slovakia társulás tagjai, akik akár évente többször is részt vettek különböző munkák elvégzésében vagy rendezvények szervezésében. Sajnos többen vannak, akik már nem érték meg a torony felújítását. Az ő emlékük előtt egy bemutatóval szeretnénk majd tisztelegni. A társulásunk legaktívabb tagja, Filó Pista bácsi volt, aki 2019-ben halt meg, életének 90. évében. Nagyon sok érdekességet tudtunk meg tőle a kastélyról, például a háború időszakáról, a bombázásról, a torony lebontásáról. Neki köszönhetően megtaláltuk a két Krihó gyermek sírját a temetőben” – sorolja a társulás elnöke. Krihó Ilonka és Jancsi a történet szerint a világháború idején a kastély bejáratnál állva nézte az erre repülő amerikai repülőgépeket, amelyekből fel nem robbant bombákat dobtak ki a katonák. Az egyik a becsapódáskor felrobbant és a testvérpár halálát okozta.



Kávézó és borozó

A kastélyban már hosszabb ideje kávézó is működik, amelynek barokk termében az Esterházy-család ereklyéi, bútorai, festményei találhatók. A pincében borozót alakítottak ki, ahol egész évben szinte minden hétvégén családi rendezvények, lakodalmak vannak. A parkban a helyi szervezetek és a város májustól szeptemberig szabadtéri rendezvényeket tartanak. A társulás és a város távlati tervei között szerepel, hogy sikeres pályázatok segítségével három éven belül az egész kastély homlokzatát felújítsák.