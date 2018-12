Megszűnik a komáromi kórház mikrobiológiai osztálya

A kórház vezetésének nyilatkozata szerint az osztály bezárása nem lesz hatással a betegekről való gondoskodásra, valamennyi mikrobiológiai vizsgálatot időben elvégeznek. Az osztály megmentéséért petíciót indító Czirfusz Mónika főorvos, az országos Klinikai Mikrobiológiai Társaság elnöke szerint ugyanakkor a minták órákon át való utaztatása a minőség rovására mehet, minél több idő telik el ugyanis a mintavétel és a laboratóriumi vizsgálat között, annál kisebb az esély a megfelelő eredményre, ezáltal a gyógyulásra is. Némi változást hozhat még az ügyben az az előkészületben lévő új egészségügyi előírás, amely szabályozza, mennyi idő telhet el a mintavétek és a laboratóriumi vizsgálat között. Ez azt eredményezheti, hogy a kórháznak mégiscsak működtetnie kell egy, az eddiginél kisebb laboratóriumot a legsürgősebb vizsgálatok elvégzésére.

A mikrobiológiai laboratóriumot idén májusig a Medirex társaság működtette a kórház területén. Miután ez bezárt, a kórház átvette az ottani személyzetet és júliusban Czirfusz Mónika főorvos irányítása alatt megnyitotta saját laboratóriumát, amit most anyagi okokra hivatkozva megszüntet. A dolgozóknak december végével felmondtak, a 15 alkalmazott közül hétnek ajánlottak állást a kórház egyik-másik osztályán. Tény az is, hogy a kórházban levett mintákat – kivéve a sürgős eseteket – 2013 óta nem a Medirex laboratóriumában vizsgálták, hanem Zólyomba hordták. A laboratórium megszüntetése azonban nemcsak a kórházi betegeket, hanem a járóbeteg-ellátást is érinti. Az általunk megszólított körzeti orvosoktól megtudtuk, hétfőn írásbeli tájékoztatást kaptak a kórház vezetésétől arra vonatkozóan, hogy januártól továbbra is a kórház gyűjti be tőlük a mintákat, de kivizsgálásuk már nem Komáromban történik. Többen aggodalmukat fejezték ki a várható időveszteség miatt, a helyben történő kivizsgálás során gyorsabb eredményre számíthattak. Másrészt a körzeti orvosok egy része jelenleg sem a kórház által működtetett laboratóriummal áll szerződésben, tőlük más szolgáltató gyűjti be és viszi Nyitrára, vagy Zólyomba a levett mintákat. Legközelebb Érsekújvárban van mikrobiológiai laboratórium, de ott csak a saját mintáikat vizsgálják.

Az ügyben múlt pénteken a helyszínen tájékozódtak a fenntartó, a Nyitra megyei önkormányzat MKP-s képviselői, Becse Norbert frakcióvezető és Viola Miklós, az egészségügyi bizottság elnöke, akik írásbeli tiltakozó nyilatkozatot is átadtak Miroslav Jaška kórházigazgatónak. „Azt is számon kértük rajta, hogy a tervezett változtatásról nem értesítették a fenntartót – mondta a találkozót követően Viola Miklós. – A megye és a kórház közti alapszerződés szerint ugyanis a kórház nem szüntethet meg osztályokat. Az igazgató magyarázata szerint viszont szerződés aláírásakor még nem volt ilyen osztályuk, vagyis erre nem vonatkozik a szabályzat, és ezt el kellett fogadnunk. A megbeszélésünk során szó volt arról is, hogy új egészségügyi szabályozás várható, miszerint egyes biológiai minták elemzését fél órán belül kötelező lesz elvégezni. Ilyen esetekben nem lehet 150 kilométerre utaztatni a mintákat Az igazgató ígérete szerint be fogják tartani az új szabályokat is, ami egy kisebb laboratórium megnyitását feltételezi.”

A komáromi mikrobiológiai osztály bezárása elleni petíciót már több mint 1500-an írták alá, de a kialakult helyzet ismeretében valószínűleg változás már nem érnek el vele a kezdeményezők. A kórház vezetése viszont elhatárolódott attól a kampánytól, amely megkérdőjelezi az intézmény által elvégzett mikrobiológia kivizsgálások minőségét és pánikot kelt a páciensek körében.