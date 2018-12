Petíció a mikrobiológiai laboratóriumért Komáromban

A komáromi kórház vezetése ugyanis december 31-i hatállyal szervezési okokra hivatkozva felmondott a klinikai mikrobiológiai osztály 15 alkalmazottjának, ami a mikrobiológiai laboratórium bezárását jelenti. Alžbeta Sivá, a kórházat irányító Agel csoport szóvivőjének tájékoztatása szerint azonban még semmi nem végleges, folynak a tárgyalások az egészségügyi biztosítókkal a biokémiai részleg működtetéséről. A labor megmentése céljából petíció is indult, amelyet már több mint 1200-an írtak alá. Czirfusz Mónika szakorvos, a laboratórium vezetője elmondta, ma délelőttre tárgyalásra hívta őt a kórház igazgatója, amelyhez azonban nem fűzött túlzott reményeket. Ma délelőtt az MKP Nyitra megyei önkormányzati képviselői is ellátogatnak a kórházba, hogy személyesen tájékozódnak a helyzetről.

A mikrobiológiai laboratórium júniustól a Semmelweis Egészségközpontban kapott helyet. Czirfusz Attila egyetemi docens, a központ igazgatója rendkívül aggasztónak tartja a laboratórium megszüntetését. „Minél kevesebb idő telik el a mintavétel és az elemzés között, annál hatékonyabban lehet megállapítani, mi is okozza a betegséget, és természetesen annál hatékonyabban lehet megkezdeni a kezelést. Az orvos az adott kórokozóra leginkább ható antibiotikumos kezelést kezdheti meg, nem kell vakon tapogatóznia – magyarázta. – Ha viszont a mintákat egy több száz kilométerre lévő laboratóriumba viszik, akkor értékes órák vesznek el, ami kihat az ellátás minőségére és rontja a betegek gyógyulási esélyét.” Nem csupán a kórházi betegektől származó mintákról van szó, mintegy száz orvos számára végez szolgáltatását a laboratórium.

- Képarchívum

Az utóbbi egy évben sok minden történt a mikrobiológiai laboratórium körül. Idén tavasszal az addigi működtető, a Medirex társaság bezárta a kórház területén lévő laboratóriumát. Viszont a kórházi minták túlnyomó részét – a sürgős eseteken kívül – már ezt megelőzően is az Agel zólyomi laboratóriumába szállították. Július elején viszont a kórház a Semmelweis Egészségközpont oldalszárnyában megnyitotta saját laboratóriumát, és úgy tűnt, végre ismét helyben zajlik valamennyi minta vizsgálata, aminek legnagyobb nyertesei a páciensek. „Alig két hónap alatt komplett laboratóriumot rendeztünk be, naponta mintegy 400 mintát vizsgálunk – mondta Czirfusz Mónika. – A kultivációs mikrobiológia nem nyereséges ágazat, de nagy szükség van rá. Amikor órákig utaztatják a mintákat, az a minőség rovására megy, mikroorganizmusok ugyanis nagyon érzékenyek a szállításra. Értesülésünk szerint egyébként az Agel kért limitemelést az Általános Egészségbiztosítótól, de nem a komáromi, hanem a zólyomi laboratóriuma számára. Vagyis azt a munkát, amit eddig mi végeztünk, át akarják adni annak a laboratóriumnak.” Az Általános Egészségbiztosító rövid közleménye alapján még tartanak a tárgyalások, az Union biztosító szóvivőjétől pedig azt a tájékoztatást kaptuk, hogy idén augusztus elsejétől van szerződésük a komáromi kórházzal a részleg tevékenységének finanszírozására. A Dôvera biztosítótól lapzártáig nem érkezetett válasz, de értesülésünk szerint velük is van szerződése a kórháznak. Alžbeta Sivá, a kórház szóvivője a tárgyalások befejeztééig nem adott bővebb tájékoztatást.

Közben petíció indult a klinikai mikrobiológiai osztály megmentéséért, a petíciós bizottságot Czirfusz Mónika képviseli. Az íveket a körzeti orvosoknál, a komáromi Alba gyógyszertárban (Szent Valéria Rendelőintézet épülete), vagy a mikrobiológiai laboratóriumban lehet aláírni, de Komáromban eljuttatták a postaládákba is.