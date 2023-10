Megkezdték a halak kifogását a Kassához közeli haltenyészetből

„A szokásokhoz híven most is a karácsonyi szezon előtti egy hónapban kezdtük meg a halak kiemelését a tó vizéből, de voltak olyan évek, amikor már október végén befejeztük a munkát. Az, hogy manapság már jóval később látunk hozzá a folyamathoz, elsősorban az enyhe időjárásnak köszönhető. Míg a most kifogott halak tavasszal átlagosan 1 kiló körül mozogtak, egy év leforgása alatt nagyjából 2-2,5 kilogrammot híztak. Ez természetesen az általunk végzett etetésnek is köszönhető. A kifogott halak súlya átlagosan 3-4 kilogramm között mozog” – mondta az Új Szónak Grentzer Máté, a perény-hími haltenyészet már nyugalmazott munkatársa. Mint kiderült, a halakat idén a haltenyészet három részre osztott tavának azon részéből fogták ki, amelyet korábban az állomány áttelelésére használtak. „Ebből az öt hektáros területből becsléseink szerint nagyjából 10 tonnányi pontyot tudunk kifogni, de más halfajta, például csuka és amur is megakad a tó vizében” – tette hozzá Grentzer.