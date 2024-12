Megérkeztek az új hűtők az idősotthonba, az ott lakók a karácsonyra készülnek

Maťašovský Csemez Henrietta, a Pátria Idősek Otthonának igazgatója az Új Szónak elmondta, az intézményben elkezdődött az aktivitásokkal teli adventi időszak, amelyet igyekeznek értékes programokkal megtölteni, ezért már jóval előtte keresik a lehetőségeket, hogy minél színesebbek legyenek a programok.

A mézeskalács sütésével, díszítésével kezdődik a karácsonyi ráhangolódás, ebben az időszakban a környék óvodásai, iskolásai is gyakrabban ellátogatnak hozzánk. Idén a Galántai Népművelési Központ ajánlotta fel, hogy két alkalommal tartana alkotóműhelyt a lakóknak. Az egyiket ma, Mikulás napján, a másikat jövő héten, Luca napján szervezzük. A 146 itt lakó idős között vannak olyanok, akik részéről van igény az alkotóműhelyekre, heti rendszerességgel szervezünk számukra ilyen foglalkozásokat, de ez a két alkalom mégis más, az adventhez kötött, amikor nem az itt dolgozó személyzet, hanem külsős szakemberek vezetik a tevékenységet. Örülünk a felajánlásnak, mert ilyen jellegű együttműködés eddig nem volt a népművelési központtal, és mindennemű támogatásra nyitottak vagyunk, ami az intézményünk lakóinak az életét színesebbé teszi és segíti

– fejtette ki az igazgató. Elmondta még, hogy a Covid-19 világjárvány előtt és alatt általában olyan lakói voltak az otthonnak, akiknek ellátása nagyon nehéz volt, de idén év elején ez észrevehetően megváltozott, ismét érkeznek hozzájuk olyanok, akik még viszonylag jó fizikai és szellemi erőnlétben vannak, de nem akarnak a család terhére lenni, ugyanakkor szeretnének közösségben, kényelmesen és biztonságban élni.

„Ugyan kevesebben, de vannak köztük olyanok, akik napi szinten igénylik a beszélgetést, a tornát, a különféle aktivitásokat, a szentmiséket, nyáron szívesen segítenek a kertben a virágok gondozásában, de a sütésbe, főzésbe is bekapcsolódnak és kirándulni is járunk. Ők könnyebben és gyorsabban adaptálódnak az itteni élethez, mert ők itt akarják tölteni az időskori éveiket. Természetesen másfajta igénnyel is érkeznek hozzánk lakók, mégpedig azok, akiknek állandó egészségügyi ellátásra és gondozásra van szükségük, belőlük van több” – tette hozzá Maťašovský Csemez Henrietta.

Elmondása alapján, ami a családi látogatásokat illeti, a karácsonyi időszak is hasonló, mint az év bármely időszaka. Vannak, akiket ritkábban látogatnak meg a hozzátartozók, mert sajnos előfordul, hogy az otthon lakóinak megromlott velük a kapcsolatuk, másokhoz gyakrabban érkeznek családtagok, és nagyon gyakori, hogy aki haza is megy az ünnepekre, általában csak rövid ideig marad, mert úgy érzi, neki már a Pátria az otthona.