Megállóbővítést kérnek a szenci lakosok

A város vezetése 2013 óta üzemeltet ingyenes városi buszt Szencen. A szolgáltatásra nagy az igény, a lakosok örülnének, ha több megállót is kijelölnének.

Tizenkétszer közlekedik

Szenc városa átlagosan 100 ezer eurót költ évente annak a busznak az üzemeltetésre, amely reggel fél hét és este hat óra között tizenkétszer közlekedik. A város 2017. november 1-jén kötött szerződést a Slovak Lines busztársasággal, de előtte 3 évig az L+L társaság biztosította a szolgáltatást. Azt megelőzően „kisvonat” közlekedett Szencen, de azt inkább a turisták használták ki, mivel nem állt meg minden buszmegállóban. Martina Ostatníková, a város szóvivője elmondta, bárki igénybe veheti a buszt, a város egész területén ingyen lehet közlekedni, nem feltétel, hogy szenci lakcíme legyen az utasoknak.

Megállóbővítést kérnek

„A legtöbben természetesen reggel, iskolába vagy munkahelyre utaznak vele, és a csúcsidőben, délután négy óra körül hazafelé, de napközben is kihasználják. A működtetés kiadásai teljes mértékben a város költségvetését terhelik. A lakosoktól többször kaptunk visszajelzést arról, hogy a jelenlegi 23 megállón kívül szeretnék, ha még többet kijelölnénk, erre egyelőre nem került sor. Az autóbuszon 22 ülőhely, 15 állóhely van, és babakocsit vagy kerekesszéket is tud szállítani. Az akadálymentes fel- és leszállás sem gond, mert az autóbusz rámpával van felszerelve. Mivel teljes mértékben ingyenes a közlekedés, ezért nincsenek adataink arról, mennyien veszik igénybe a szolgáltatást éves szinten, de általában sokan utaznak vele” – fejtette ki Martina Ostatníková. Szenc városa az ingyenes buszjárattal is igyekszik hozzájárulni a turisták és a lakosok kényelméhez, ezért egész évben igénybe vehető a szolgáltatás.

Komáromban tavaly született döntés arról, hogy a városban ingyenes lesz a tömegközlekedés. Januártól nem kell jegyet váltaniuk az utasoknak. Míg Szencen nem figyelik az utasok számát, Komáromban várhatóan áprilisban szerelik fel az utasokat számláló szenzort az autóbuszba.