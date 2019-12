Még nem tudni, lebontják-e a felrobbant lakóházat

A tűzoltók vasárnap átvizsgálták a 12 emeletes épületet, amelynek felső emeleteit és lépcsőházát a nagy erejű gázrobbanás teljesen tönkretette.

Az áldozatok végső száma a hatóságok szerint nyolc lesz, hét holttestet már sikerült megtalálni, egy személy holléte továbbra is ismeretlen.

„A rendelkezésünkre álló információk szerint az eltűnt személy, a feltételezett nyolcadik áldozat, egy 12. emeleten lakó nő lehet”

– nyilatkozta Peter Kovalík, a mentésben részt vevő eperjesi tűzoltók szóvivője.

A tűzoltók szerint a nyolcadik áldozat holtteste a romok alatt heverhet. A statikusok első vizsgálatai szerint a toronyház felső, robbanás által megrongált emeleteit le kell bontani, míg az alsó emeleteknél ezt „mérlegelni kellene”.

Egy építkezési cég vezetőit és alkalmazottait a rendőrség azzal gyanúsít, hogy felelősek azokért a munkálatokért, amelyek valószínűleg összefüggnek a tragédiával. Az építkezési cég alkalmazottai földmunkákat végeztek a toronyház előtt, néhány szemtanú szerint pedig a pénteken történt robbanás előtt gázszagot lehetett érezni a levegőben.

Az eperjesi kórházban 17 személyt, köztük egy tűzoltót láttak el a pénteki robbanással kapcsolatban – tudatta az eperjesi kórház.

„Szerencsére, többnyire könnyű sérülésekről volt szó” – mondta Renáta Cenková, a kórház szóvivője. A robbanás oka egyelőre ismeretlen.

A tűzoltók azt gyanítják, hogy a gázvezeték cseréje következtében kiszivárgott gáz gyűlhetett össze a ház felső részében, amely azután felrobbant.

A kormány szombaton egymillió eurós összeget hagyott jóvá a tragédia következményeinek felszámolására és a károsultak megsegítésére, Peter Pellegrini kormányfő pedig vasárnap bejelentette: szükség esetén az összeget megemelik.

Ezzel párhuzamosan lakossági gyűjtés is indult, a speciális számlán vasárnapig már több tízezer euró gyűlt össze.

Időközben megkezdődött a kárfelmérés is a robbanás által érintett lakásokban – közölte lapunkkal Lucia Muthová, a legnagyobb hazai biztosítótársaság, az Allianz szóvivője. Szerinte az ügyfeleknek minél hamarabb jelezniük kellene az őket ért károkat. Ez a környező lakóházakban élőket is érinti. Muthová szerint, akiknek csak az ablakaik törtek be, azoknak erről is fotódokumentációt kellene készíteniük, mielőtt megjavíttatják, hiszen csak így bizonyíthatják az őket ért károkat. A gyorsabb ügyintézés érdekében a kárt interneten keresztül, a www.allianzsp.sk honlapon is be lehet jelenteni, csatolva a káresetről készült fényképeket is.

(mi, TASR)